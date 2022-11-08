Известный новосибирский адвокат задержан по делу о стрельбе во дворе дома
В Следственном комитете отказались сообщить, где сейчас находится Дмитрий Смышляев
В Новосибирске задержан известный новосибирский адвокат Дмитрий Смышляев. Об этом сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на самого задержанного — он успел обратиться с жалобой в редакцию. Сейчас номер адвоката уже недоступен.
Как ранее рассказывал корреспонденту НГС сам Смышляев, стрельба во дворе дома на улице Семьи Шамшиных произошла еще 18 июля. Водитель «Газели» перекрыл дорогу, а адвокат на Mazda спешил на суд. Он пытался найти водителя очень долго и громко сигналил. Из-за этого завязался конфликт и с директором частного детского сада, который находится на первом этаже дома — адвокат перебудил детей.
По данным КП-Новосибирск, когда водитель «Газели» появился, у мужчин завязался конфликт. Очевидец спора, который снял его на видео, сообщил, что всё закончилось стрельбой. На кадрах видно, что в ходе спора водитель «Газели» чем-то бросил в водителя «Мазды». После этого раздался хлопок. В итоге оба участника конфликта обратились в полицию.
— Железнодорожным межрайонным следственным отделом расследуется уголовное дело в отношении жителя города Новосибирска, подозреваемого в совершении грубого нарушения общественного порядка днем 18 июля 2022 года в Центральном районе города Новосибирска, — ответили на запрос корреспондента НГС в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Где именно сейчас находится Дмитрий Смышляев, в ведомстве не ответили.
В коллегии адвокатов «Заельцовская», куда входит Дмитрий Смышляев, комментарии давать отказались, попросив звонить позднее.
Дмитрий Смышляев известен в Новосибирске участием в нескольких резонансных делах. Он защищал интересы отца мальчика, который погиб от удара током в Кировском районе. Ранее представлял интересы матери двух утонувших в яме детей в Колывани.