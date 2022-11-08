Известный новосибирский адвокат задержан по делу о стрельбе во дворе дома

В Новосибирске задержан известный новосибирский адвокат Дмитрий Смышляев. Об этом сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на самого задержанного — он успел обратиться с жалобой в редакцию. Сейчас номер адвоката уже недоступен.



Как ранее рассказывал корреспонденту НГС сам Смышляев, стрельба во дворе дома на улице Семьи Шамшиных произошла еще 18 июля. Водитель «Газели» перекрыл дорогу, а адвокат на Mazda спешил на суд. Он пытался найти водителя очень долго и громко сигналил. Из-за этого завязался конфликт и с директором частного детского сада, который находится на первом этаже дома — адвокат перебудил детей.