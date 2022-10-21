ГАЗ с туристами из Новосибирска перевернулся в Горном Алтае — следователи ищут пострадавших

Следователи Республики Алтай ищут свидетелей, которые видели переворот ГАЗ-66 с туристами в августе этого года. Тогда пострадали туристы из Новосибирска, в том числе дети 6 и 10 лет. Майминский следственный отдел возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

— Предварительно установлено, что 7 августа около 10 часов в ходе проведения экскурсии, организованной ООО «Алтай-Вояж», при доставлении туристов по автодороге в направлении Каракольских озер, на территории Чемальского района Республики Алтай в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, произошло опрокидывание автомобиля модели ГАЗ-66 на левый бок, — рассказали в пресс-службе СК России по Республике Алтай.