ГАЗ с туристами из Новосибирска перевернулся в Горном Алтае — следователи ищут пострадавших
Из-за проблем с документацией правоохранительные органы не могут найти пострадавших
Следователи Республики Алтай ищут свидетелей, которые видели переворот ГАЗ-66 с туристами в августе этого года. Тогда пострадали туристы из Новосибирска, в том числе дети 6 и 10 лет. Майминский следственный отдел возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
— Предварительно установлено, что 7 августа около 10 часов в ходе проведения экскурсии, организованной ООО «Алтай-Вояж», при доставлении туристов по автодороге в направлении Каракольских озер, на территории Чемальского района Республики Алтай в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, произошло опрокидывание автомобиля модели ГАЗ-66 на левый бок, — рассказали в пресс-службе СК России по Республике Алтай.
Родители, находясь в Горном Алтае, не обратились в медучреждения и правоохранительные органы, а обследование сделали позже в Новосибирске.
— Поскольку в компании, организовавшей туристическую поезду, не велась надлежащим образом документация, о происшествии своевременно никуда не сообщалось, установить всех его участников не представляется возможным, — добавили в пресс-службе СК по Республике Алтай.
Как рассказали в «Алтай-Вояж», руководитель проводит работу с туристами и следователями. После происшествия подобные экскурсии больше не проводятся. Для улучшения качества обслуживания в компании начали заключать договоры с туристами перед экскурсиями.
В Новосибирске Land Rover Discovery и Toyota Voltz столкнулись утром 12 октября на перекрестке улиц Костычева и Степной. От удара внедорожник перевернулся и «лег» на крышу.