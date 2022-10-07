В Новосибирске напавшего на подростка мальчика поставили на учет — в деле разбирается полиция
Нападение попало на видео
В одной из школ в Дзержинском районе Новосибирска ученика поставили на учет после того, как тот напал на подростка. Видео с конфликтом опубликовали 3 октября, после чего следователи начали проверку.
В департаменте образования мэрии Новосибирска сообщили, что инцидент произошел 3 сентября. Судя по кадрам, подростка били два мальчика.
— В настоящее время факт нападения рассматривается в отделе полиции по делам несовершеннолетних. Обучающийся МБОУ СОШ поставлен на внутришкольный учет, — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Пострадавший мальчик не является учеником той же школы.
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