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В Новосибирске напавшего на подростка мальчика поставили на учет — в деле разбирается полиция

Нападение попало на видео

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Нападавшего поставили на внутришкольный учет

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В одной из школ в Дзержинском районе Новосибирска ученика поставили на учет после того, как тот напал на подростка. Видео с конфликтом опубликовали 3 октября, после чего следователи начали проверку.

В департаменте образования мэрии Новосибирска сообщили, что инцидент произошел 3 сентября. Судя по кадрам, подростка били два мальчика.

— В настоящее время факт нападения рассматривается в отделе полиции по делам несовершеннолетних. Обучающийся МБОУ СОШ поставлен на внутришкольный учет, — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Пострадавший мальчик не является учеником той же школы.

Накануне НГС писал о том, что на Вокзальной магистрали трое подростков избили 46-летнего мужчину. После этого следователи возбудили уголовное дело.

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