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Пропитанные героином носки попытались передать заключенному в новосибирское СИЗО

Они находились в продуктовой посылке, адресованной арестанту

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В носках растворили больше грамма героиносодержащего вещества

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Дополнительная проверка продуктовой посылки одному из заключенных СИЗО № 1 Новосибирска выявила попытку передачи героина арестанту с помощью носков. Их пропитала диацетилморфином его знакомая. Неладное почуял пес кинологического отделения охраны СИЗО, анализ носков выявил содержание наркотиков.

— По результатам проведенного исследования вещество массой сухого остатка 1,22 г, находящееся на носках, содержит в своем составе наркотическое средство — героин, — сообщили в пресс-службе регионального главка ГУФСИН.

Адресат посылки написал явку с повинной и сознался, что идея с носками — его. Теперь он и его знакомая — фигуранты процессуальной проверки МВД, которая, вероятно, выльется в уголовное дело.

В сентябре ФСБ обезвредила преступную группу, которая занималась производством и сбытом синтетических наркотиков в особо крупном размере. Мужчины варили мефедрон в частном доме одного из дачных обществ Тогучинского района.

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