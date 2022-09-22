Пропитанные героином носки попытались передать заключенному в новосибирское СИЗО
Они находились в продуктовой посылке, адресованной арестанту
Дополнительная проверка продуктовой посылки одному из заключенных СИЗО
— По результатам проведенного исследования вещество массой сухого остатка
Адресат посылки написал явку с повинной и сознался, что идея с носками — его. Теперь он и его знакомая — фигуранты процессуальной проверки МВД, которая, вероятно, выльется в уголовное дело.
В сентябре ФСБ обезвредила преступную группу, которая занималась производством и сбытом синтетических наркотиков в особо крупном размере. Мужчины варили мефедрон в частном доме одного из дачных обществ Тогучинского района.