В Татарске отец и сын натравили на полицейских овчарку — как их наказали?

Татарский районный суд Новосибирской области вчера, 20 сентября 2022 года, приговорил двух местных жителей за применение насилия к представителям власти. Об этом сегодня рассказали в областной прокуратуре.

Как сообщили в надзорном ведомстве, инцидент произошел 9 февраля. Двое полицейских приехали разобраться в семейном конфликте между 26-летним мужчиной, судимым за хранение наркотиков, и его сожительницей. Когда патрульные начали опрашивать женщину, это не понравилось ее молодому человеку и его 46-летнему отцу. Мужчины были пьяны и решили прогнать полицейских.