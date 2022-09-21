В Татарске отец и сын натравили на полицейских овчарку — как их наказали?
Пьяным мужчинам не понравилось, что патрульные опрашивают обиженную ими женщину
Татарский районный суд Новосибирской области вчера, 20 сентября 2022 года, приговорил двух местных жителей за применение насилия к представителям власти. Об этом сегодня рассказали в областной прокуратуре.
Как сообщили в надзорном ведомстве, инцидент произошел 9 февраля. Двое полицейских приехали разобраться в семейном конфликте между
— Они стали наносить сотрудникам полиции телесные повреждения и натравили на них немецкую овчарку. В ответ на это сотрудники полиции применили силу и специальные средства, после чего доставили их в полицию, — рассказал старший помощник по взаимодействию со СМИ прокурора Новосибирской области Сергей Чернов. — В результате нападения двум сотрудникам органов внутренних дел причинен легкий вред здоровью.
Суд признал родственников виновными и приговорил молодого человека к 3 годам и 1 месяцу колонии общего режима, а его отца — к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно.
Ранее НГС писал о том, что новосибирец ранил полицейского в подъезде и попытался сбежать от него через балкон.