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В Татарске отец и сын натравили на полицейских овчарку — как их наказали?

Пьяным мужчинам не понравилось, что патрульные опрашивают обиженную ими женщину

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Младший из мужчин отправился в колонию

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Татарский районный суд Новосибирской области вчера, 20 сентября 2022 года, приговорил двух местных жителей за применение насилия к представителям власти. Об этом сегодня рассказали в областной прокуратуре.

Как сообщили в надзорном ведомстве, инцидент произошел 9 февраля. Двое полицейских приехали разобраться в семейном конфликте между 26-летним мужчиной, судимым за хранение наркотиков, и его сожительницей. Когда патрульные начали опрашивать женщину, это не понравилось ее молодому человеку и его 46-летнему отцу. Мужчины были пьяны и решили прогнать полицейских.

— Они стали наносить сотрудникам полиции телесные повреждения и натравили на них немецкую овчарку. В ответ на это сотрудники полиции применили силу и специальные средства, после чего доставили их в полицию, — рассказал старший помощник по взаимодействию со СМИ прокурора Новосибирской области Сергей Чернов. — В результате нападения двум сотрудникам органов внутренних дел причинен легкий вред здоровью.

Суд признал родственников виновными и приговорил молодого человека к 3 годам и 1 месяцу колонии общего режима, а его отца — к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно.

Ранее НГС писал о том, что новосибирец ранил полицейского в подъезде и попытался сбежать от него через балкон.

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