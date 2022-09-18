Мужчина в маске ограбил квартирное бюро в Новосибирске — инцидент попал на видео
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабеж»
В Новосибирске 17 сентября неизвестный мужчина ограбил квартирное бюро на улице Ленина, 88. Как сообщили в бюро hotel-54, мужчина зашел в маске и перчатках.
— Угрожая администратору, забрал все деньги и скрылся в неизвестном направлении. Предположительно, побежал в сторону дома Ленина, 90, — сообщили в квартирном бюро.
В пресс-службе МВД по Новосибирской области рассказали, что сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».
— Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего противоправное деяние, — дополнили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Полицейские задержали подозреваемого в серии квартирных краж на территории Новосибирска. Правоохранители полагают, что с 30 мая по 26 июня мужчина совершил 8 краж и 4 покушения на кражи.