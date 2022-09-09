Полиция разыскивает двух женщин — одна из них отбывала срок за причинение тяжкого вреда здоровью и ложный донос
Суд установил женщинам административный надзор на
В Новосибирске разыскивают двух женщин, подозреваемых в уклонении от административного надзора. Одна из них отбывала срок за кражи, другая — за причинение тяжкого вреда здоровью и ложный донос.
Как сообщили в пресс-службе Мариинского городского суда Кемеровской области, женщинам установили административный надзор на
— Незадолго перед их освобождением из мест лишения свободы в целях предупреждения совершения ими преступлений и других правонарушений, а также оказания на них индивидуального профилактического воздействия Мариинский городской суд Кемеровской области установил каждой административный надзор сроком на
Женщинам запретили выезд за пределы Новосибирской области, они должны отмечаться в полиции по месту жительства, а Нине Чавкиной запрещено находиться в местах общественного питания, где продают алкоголь.
В ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что в настоящее время их местонахождение не известно.
Если вам что-либо известно о местонахождении женщин, сообщите в отдел полиции
В середине августа в Новосибирске составили фоторобот подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности ребенка.