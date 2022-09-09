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Полиция разыскивает двух женщин — одна из них отбывала срок за причинение тяжкого вреда здоровью и ложный донос

Суд установил женщинам административный надзор на 8 лет

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Слева — Марина Элементова, справа — Нина Чавкина

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В Новосибирске разыскивают двух женщин, подозреваемых в уклонении от административного надзора. Одна из них отбывала срок за кражи, другая — за причинение тяжкого вреда здоровью и ложный донос.

Как сообщили в пресс-службе Мариинского городского суда Кемеровской области, женщинам установили административный надзор на 8 лет. 51-летняя Нина Чавкина отбывала двухлетний срок за несколько краж, а 38-летняя Марина Элементова была осуждена на 5 лет лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью и заведомо ложный донос.

— Незадолго перед их освобождением из мест лишения свободы в целях предупреждения совершения ими преступлений и других правонарушений, а также оказания на них индивидуального профилактического воздействия Мариинский городской суд Кемеровской области установил каждой административный надзор сроком на 8 лет, — сообщили в пресс-службе суда.

Женщинам запретили выезд за пределы Новосибирской области, они должны отмечаться в полиции по месту жительства, а Нине Чавкиной запрещено находиться в местах общественного питания, где продают алкоголь.

В ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что в настоящее время их местонахождение не известно.

Если вам что-либо известно о местонахождении женщин, сообщите в отдел полиции № 3 «Заельцовский» УМВД России по г. Новосибирску по телефонам: (383) 232-10-61, 232-10-02.

В середине августа в Новосибирске составили фоторобот подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности ребенка.

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