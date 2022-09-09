Полиция разыскивает двух женщин — одна из них отбывала срок за причинение тяжкого вреда здоровью и ложный донос

— Незадолго перед их освобождением из мест лишения свободы в целях предупреждения совершения ими преступлений и других правонарушений, а также оказания на них индивидуального профилактического воздействия Мариинский городской суд Кемеровской области установил каждой административный надзор сроком на 8 лет , — сообщили в пресс-службе суда.