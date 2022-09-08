Создали сайт несуществующего банка: в Новосибирске 11 человек пойдут под суд за особо крупное мошенничество

В Новосибирске 11 аферистов будут судить за особо крупное мошенничество: под предлогом оформления выгодных кредитов они, по данным следствия, обманули потерпевших на 200 тысяч рублей. Об окончании расследования в пресс-службе регионального главка МВД рассказали вчера, 7 сентября 2022 года.



Деятельность аферистов полицейские пресекли в августе 2021 года. Оперативники задержали предполагаемого лидера группы и 11 его подельников, которые искали людей с плохой кредитной историей и предлагали им займы 10% годовых.