Создали сайт несуществующего банка: в Новосибирске 11 человек пойдут под суд за особо крупное мошенничество
Ущерб от деятельности аферистов составил более 200 тысяч рублей
В Новосибирске 11 аферистов будут судить за особо крупное мошенничество: под предлогом оформления выгодных кредитов они, по данным следствия, обманули потерпевших на 200 тысяч рублей. Об окончании расследования в пресс-службе регионального главка МВД рассказали вчера,
Деятельность аферистов полицейские пресекли в августе 2021 года. Оперативники задержали предполагаемого лидера группы и 11 его подельников, которые искали людей с плохой кредитной историей и предлагали им займы 10% годовых.
— Представлялись работниками банков и предлагали оформить займы на выгодных условиях. При этом они убеждали, что для получения средств предварительно необходимо оплатить страховку и прочие несуществующие взносы. Получив от потерпевших деньги обманным путем, аферисты переставали выходить на связь, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как рассказали в пресс-службе МВД, деньги перечислялись на банковские счета, оформленные на подставных лиц. Аферисты тщательно соблюдали конспирацию, меняли мобильники и сим-карты, а call-центры регулярно перевозили из одной съемной квартиры на другую. Один из участников группировки, чтобы придать словам своих товарищей убедительности, освоил программирование.
— Для привлечения клиентов один из обвиняемых разработал сайт вымышленного банка, на котором размещалась реклама о возможности выгодного кредитования, — добавили в ведомстве.
По информации полицейских, аферисты успели обмануть 10 человек, прежде чем были задержаны. В ходе предварительного следствия предполагаемый лидер группировки во всем признался, сдал своих подельников и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Материалы в отношении него были выделены в отдельное производство, и в июне 2022 года поступили в суд. 11 его помощников в ближайшее время тоже попадут на скамью подсудимых. Им грозит до 10 лет лишения свободы и штрафы в размере
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