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В Новосибирске полиция ищет напавшего на 18-летнюю девушку на автобусной остановке

Анну направили на судебно-медицинскую экспертизу

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Незнакомый мужчина напал на Анну 1 сентября

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Полиция Новосибирска разыскивает неизвестного мужчину, который напал на 18-летнюю Анну Тихомирову. Ее избил прохожий ночью 1 сентября возле автобусной остановки.

— Оперуполномоченный полиции принял от девушки заявление и опросил ее. Также заявительнице выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления тяжести причиненного вреда и принятия соответствующего процессуального решения, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, которая собрала доказательства. Сейчас полицейские устанавливают личность подозреваемого.

На этой неделе суд арестовал 42-летнего рецидивиста, который без видимой причины с ножом напал на работника шиномонтажной мастерской. Известно, что в момент инцидента нападавший был в алкогольном опьянении.

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