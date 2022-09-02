В Новосибирске полиция ищет напавшего на 18-летнюю девушку на автобусной остановке

Полиция Новосибирска разыскивает неизвестного мужчину, который напал на 18-летнюю Анну Тихомирову. Ее избил прохожий ночью 1 сентября возле автобусной остановки.

— Оперуполномоченный полиции принял от девушки заявление и опросил ее. Также заявительнице выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления тяжести причиненного вреда и принятия соответствующего процессуального решения, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.