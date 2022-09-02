Назван мотив убийства, жертву которого нашли на мусорном полигоне в Новосибирске

Прокурор Октябрьского района сегодня утвердил обвинительное заключение по делу об убийстве, жертву которого нашли на свалке 30 июня 2022 года.



Тело пожилого мужчины, завернутое в полиэтилен, обнаружили на Гусинобродском полигоне, в тот же день задержали и предполагаемого убийцу. Как рассказали в надзорном ведомстве, 38-летний мужчина, ранее уже судимый за кражу и хулиганство, выпивал у своей сожительницей с их общим знакомым и в какой-то момент приревновал возлюбленную к собутыльнику: