Назван мотив убийства, жертву которого нашли на мусорном полигоне в Новосибирске
Расследование уголовного дела закончили сегодня, 2 сентября
Прокурор Октябрьского района сегодня утвердил обвинительное заключение по делу об убийстве, жертву которого нашли на свалке 30 июня 2022 года.
Тело пожилого мужчины, завернутое в полиэтилен, обнаружили на Гусинобродском полигоне, в тот же день задержали и предполагаемого убийцу. Как рассказали в надзорном ведомстве, 38-летний мужчина, ранее уже судимый за кражу и хулиганство, выпивал у своей сожительницей с их общим знакомым и в какой-то момент приревновал возлюбленную к собутыльнику:
— Сожительница 38-летнего мужчины ранее сожительствовала с убитым, — рассказала НГС и. о. зампрокурора Октябрьского района Юлия Штанько. — В ходе драки 38-летний мужчина ударил своего знакомого ножом в шею, от чего потерпевший скончался. После этого он взял пленку, замотал тело в нее, отнес к ближайшему мусорному баку и сбросил его туда.
Следователям СК потребовалось всего два месяца, чтобы закончить расследование.
— Он написал явку с повинной, — уточнила и. о. заместителя прокурора. — Вину частично признал, сказал, что не хотел убивать, а действовал в рамках самообороны.
В ближайшее время дело начнут рассматривать в Октябрьском районном суде. Если фигуранта признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее НГС писал о приговоре, который вынесли в Новосибирском облсуде Федору Хижину: он зарезал свою 17-летнюю возлюбленную в ее день рождения.