«Ожидал что найдут»: полицейские нашли технику новосибирского фотографа Андрея Гребнева

В Новосибирске правоохранители нашли сумку с техникой фотографа Андрея Гребнева. Напомним, рюкзак с оборудованием и документами мужчина забыл вечером 26 августа на ж/д вокзале.



Как рассказал Андрей журналисту НГС, 31 августа с ним связались сотрудники транспортной полиции и сообщили, что нашли технику.



— Ожидал, что найдут, но не знал сколько времени это продлится. Позвонили из полиции, сказали, что рюкзак с фототехникой найден. Рад безумно, — сообщил Гребнев журналисту НГС.

