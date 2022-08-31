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«Ожидал что найдут»: полицейские нашли технику новосибирского фотографа Андрея Гребнева

Рюкзак с техникой пока останется в полиции в качестве улик

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Мужчина забрал рюкзак на ж/д вокзале

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В Новосибирске правоохранители нашли сумку с техникой фотографа Андрея Гребнева. Напомним, рюкзак с оборудованием и документами мужчина забыл вечером 26 августа на ж/д вокзале.

Как рассказал Андрей журналисту НГС, 31 августа с ним связались сотрудники транспортной полиции и сообщили, что нашли технику.

— Ожидал, что найдут, но не знал сколько времени это продлится. Позвонили из полиции, сказали, что рюкзак с фототехникой найден. Рад безумно, — сообщил Гребнев журналисту НГС.

Управления на транспорте России Как отметил мужчина, пока технику он не забрал, она останется на некоторое время в полиции в качестве улик. В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу подтвердили, что нашли пропавшие вещи и задержали злоумышленника.

— Сотрудники уголовного розыска провели комплекс мероприятий и установили личность человека, который присвоил себе оборудование. Гражданина задержали. В настоящее время вся техника изъята и после завершения всех следственных действий она будет возвращена законному владельцу, — пояснили в ведомстве.

Ранее НГС рассказывал, что в Новосибирске разыскивают группу молодых людей, которые обокрали кафе быстрого питания «Голод» на Ольги Жилиной.

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