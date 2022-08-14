Украсть за 20 секунд — форточник попал на видео, обворовывая кафе быстрого питания
Парень выскочил с кассовым аппаратом в маленькое окошко
Полицейские разыскивают группу молодых людей, которые обокрали кафе быстрого питания «Голод» на Ольги Жилиной. Злоумышленники действовали настолько быстро, что их не успела задержать охрана.
Преступление было совершено в ночь на 13 августа. Владелец кафе-бургерной Никита Лосев в беседе с журналистом НГС отметил, что камеры наблюдения зафиксировали группу молодых людей, которые за час до кражи «ходили простукивали окна».
— Там есть маленькая форточка 40 на 40 см, они ее сорвали с петельки, и парень каким-то чудесным образом залез внутрь, взял кассовый ящик и с ним вылез всего за 20 секунд. ГБР приехала по регламенту, но 20 секунд это слишком быстро, — подчеркнул предприниматель.
Он добавил, что сам попробовал пролезть в форточку, но ему это не удалось. По его словам, очевидно, что работали профессионалы. По факту кражи было написано заявление в полицию. На утро приехали кинологи, собака взяла след, который терялся на парковке. Предприниматель подчеркнул, что ущерб от действий преступников составил 24 тысячи рублей.
На минувшей неделе дачникам удалось на видео снять подозрительного мужчину, который забирается на чужие садовые участки в Октябрьском районе Новосибирска.