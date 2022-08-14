Украсть за 20 секунд — форточник попал на видео, обворовывая кафе быстрого питания

Полицейские разыскивают группу молодых людей, которые обокрали кафе быстрого питания «Голод» на Ольги Жилиной. Злоумышленники действовали настолько быстро, что их не успела задержать охрана.



Преступление было совершено в ночь на 13 августа. Владелец кафе-бургерной Никита Лосев в беседе с журналистом НГС отметил, что камеры наблюдения зафиксировали группу молодых людей, которые за час до кражи «ходили простукивали окна».

