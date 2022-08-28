«Сбылся самый страшный кошмар»: новосибирский фотограф лишился сумки с техникой — новая обойдется минимум в 300 тысяч
Он обратился в полицию, но надеется, что забравший рюкзак вернет его сам
Новосибирский фотограф Андрей Гребнев лишился рюкзака с техникой и документами на ж/д вокзале. Он провожал вечером 26 августа знакомую на электричку и поставил сумку на лавочку в переходе к пригородным поездам.
— А потом машинально на велосипед сел и уехал. А он так там и остался. Домой приехал снимать рюкзак, а снимать нечего. Сбылся самый страшный кошмарный сон, который снился мне последние почти 10 лет, после того как у меня украли рюкзак со всей фотоаппаратурой, деньгами и документами еще в 2013 году. Это и снилось, что я снова и снова всего этого лишаюсь. Теперь это случилось наяву, — объяснил корреспонденту НГС Андрей Гребнев.
Фотограф сразу же сел на такси и помчался назад на вокзал.
— Дома схватился за лямки снимать — а их нет. Сначала даже не сообразил как так, а потом холодным потом окатило, — вспомнил фотограф. — У меня б/у техника, поэтому я заявил ущерб в 100 тысяч рублей, но новая сейчас обойдется минимум в 300 тысяч рублей, а то и больше. Если с рук также брать, то тоже не меньше 200 тысяч рублей будет по нынешним ценами.
Мужчина, который забрал рюкзак, попал на камеры видеонаблюдения.
Андрей Гребнев надеется, что мужчина поймет — лучше рюкзак вернуть. Внутри сумки есть визитки с телефоном фотографа.
Андрей прислал в редакцию талон-уведомление из полиции, что он действительно обратился с заявлением. В ГУ МВД по Новосибирской области пообещали прокомментировать ситуацию позже.
Ранее НГС рассказывал, что в Новосибирске разыскивают подозреваемых, которые со 2 по 3 июня проникли в гараж на улице Электровозной. Злоумышленники похитили электроинструменты более чем на 200 тысяч рублей.