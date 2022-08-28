«Сбылся самый страшный кошмар»: новосибирский фотограф лишился сумки с техникой — новая обойдется минимум в 300 тысяч

Новосибирский фотограф Андрей Гребнев лишился рюкзака с техникой и документами на ж/д вокзале. Он провожал вечером 26 августа знакомую на электричку и поставил сумку на лавочку в переходе к пригородным поездам.

— А потом машинально на велосипед сел и уехал. А он так там и остался. Домой приехал снимать рюкзак, а снимать нечего. Сбылся самый страшный кошмарный сон, который снился мне последние почти 10 лет, после того как у меня украли рюкзак со всей фотоаппаратурой, деньгами и документами еще в 2013 году. Это и снилось, что я снова и снова всего этого лишаюсь. Теперь это случилось наяву, — объяснил корреспонденту НГС Андрей Гребнев.