«Если человек против власти — фигачим до последнего». Откровенное интервью с телефонным мошенником-патриотом

Мошенник, который с нами разговаривал, — третий по счету. Он якобы работает в Следственном комитете. Он позвонил, когда мошенник «из Центробанка» начал сыпаться на вопросах. Примерно на 45-й минуте разговора мы задаем прямой вопрос:



— А сколько вы зарабатываете?



— Честно скажу, у нас еженедельный доход. Не буду врать, 3–4 тысячи долларов. Зависит от суммы: опять же говорю, это недельный доход.



— Какой примерный доход с каждого звонка? Сколько счетов в неделю обчищаете?



— Здесь нет такого. Идут проценты. Всё от сумм зависит. Включай мозги, что тут размышлять. Это может быть 5 человек, а может и 30 человек.