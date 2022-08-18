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В Сибири и Москве задержаны 8 членов террористической ячейки

По данным ФСБ, подозреваемые призывали к совершению терактов на территории России

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Задержания прошли в трех городах

Задержания прошли в трех городах

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ФСБ задержала в Москве, Новосибирске и Красноярске членов ячейки запрещенной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*.

— Пресечена деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* задержаны восемь человек из числа выходцев из стран Центральной Азии, — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ РФ.

По данным силовиков, члены ячейки финансировали террористические структуры в Сирии, а также призывали к преступлениям террористического характера в РФ. Отмечается, что при задержании были изъяты средства связи, электронные носители информации и банковские карты. Следователи возбудили уголовные дела.

«Катиба Таухид валь-Джихад»* (террористическая организация запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 году). Ее члены причастны к взрыву в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года.

На днях в Октябрьском районном суде Новосибирска начали рассматривать уголовное дело по обвинению многодетного отца Ивана Захарова в семи эпизодах ложного сообщения о готовящемся теракте. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Запрещенная организацияТерроризм
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