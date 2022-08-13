История Андрея, который влез в миллионный кредит и лишился сбережений после общения с якобы «оператором "Теле2"»

Когда челябинец перезвонил в банк ВТБ, выяснилось, что 7 августа на него был оформлен кредит на миллион рублей.



— Я говорю: «Как так?» — а они: «Ну, вот так, онлайн оформили», — утверждает Андрей.



Андрей тут же поехал в банк и заблокировал все операции по кредиту. По его словам, ему еще повезло, мошенники успели снять только часть суммы — 450 тысяч рублей и все деньги, что были на зарплатной карте. Карты других банков Андрей решил заблокировать и заодно сменить все пароли, тогда-то и выяснилось, что мошенники взломали его личный кабинет на «Госуслугах» и через него подавали заявки на кредиты.

