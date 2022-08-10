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Новосибирца ударили ножом в спину на рыбалке — он сам доехал до больницы на попутке

Подозреваемого задержала полиция

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Полиция возбудила уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело

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9 августа в Новосибирске 36-летнего мужчину ударили ножом в спину в районе улицы Сухарной. После этого он сам поймал попутную машину и добрался до больницы.

— Трое знакомых мужчин пошли на рыбалку. В ходе распития спиртных напитков и возникшего конфликта подозреваемый нанес удар ножом в спину потерпевшему. Двое мужчин продолжили рыбачить, а потерпевший дошел до дороги, сел на попутный автомобиль и самостоятельно доехал до лечебного учреждения, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Полиция нашла 44-летнего знакомого потерпевшего, которого подозревают в этом преступлении. В ходе досмотра у него изъяли складной нож. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ). Расследование продолжается.

В начале августа в Новосибирске задержали мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на прохожего. Он сам пришел в полицию.

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