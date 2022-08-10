Новосибирца ударили ножом в спину на рыбалке — он сам доехал до больницы на попутке

9 августа в Новосибирске 36-летнего мужчину ударили ножом в спину в районе улицы Сухарной. После этого он сам поймал попутную машину и добрался до больницы.



— Трое знакомых мужчин пошли на рыбалку. В ходе распития спиртных напитков и возникшего конфликта подозреваемый нанес удар ножом в спину потерпевшему. Двое мужчин продолжили рыбачить, а потерпевший дошел до дороги, сел на попутный автомобиль и самостоятельно доехал до лечебного учреждения, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.