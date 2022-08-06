«Самостоятельно явился к правоохранителям»: пойман подозреваемый в нападении с ножом на прохожего
Ориентировки с фотографией нападавшего были переданы СМИ
В Новосибирске в полицию самостоятельно пришел подозреваемый в нападении на прохожего. Как считает МВД по Новосибирской области,
Как рассказали в пресс-службе полиции Новосибирской области,
— Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что
Сотрудники полиции опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения. С видео была сделана ориентировка, которую передали в СМИ.
— Спустя некоторое время подозреваемый в совершении преступления самостоятельно явился к правоохранителям. Им оказался
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
В Новосибирской области под стражу взяли