«Самостоятельно явился к правоохранителям»: пойман подозреваемый в нападении с ножом на прохожего

В Новосибирске в полицию самостоятельно пришел подозреваемый в нападении на прохожего. Как считает МВД по Новосибирской области, 36-летний мужчина во время драки несколько раз нанес перочинным ножиком удары прохожему. Подозреваемого искали с помощью ориентировок через СМИ.



Как рассказали в пресс-службе полиции Новосибирской области, 2 августа в Калининский отдел полиции поступило сообщение из больницы, куда был доставлен 37-летний мужчина с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости.