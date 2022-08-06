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«Самостоятельно явился к правоохранителям»: пойман подозреваемый в нападении с ножом на прохожего

Ориентировки с фотографией нападавшего были переданы СМИ

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Нападение произошло 1 августа

Нападение произошло 1 августа

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В Новосибирске в полицию самостоятельно пришел подозреваемый в нападении на прохожего. Как считает МВД по Новосибирской области, 36-летний мужчина во время драки несколько раз нанес перочинным ножиком удары прохожему. Подозреваемого искали с помощью ориентировок через СМИ.

Как рассказали в пресс-службе полиции Новосибирской области, 2 августа в Калининский отдел полиции поступило сообщение из больницы, куда был доставлен 37-летний мужчина с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости.

— Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что 1 августа у дома на улице Учительской ему причинил телесные повреждения прохожий, с которым у него возник словесный конфликт, переросший в драку. В ходе борьбы подозреваемый нанес оппоненту удар перочинным ножом в область живота, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Сотрудники полиции опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения. С видео была сделана ориентировка, которую передали в СМИ.

— Спустя некоторое время подозреваемый в совершении преступления самостоятельно явился к правоохранителям. Им оказался 36-летний ранее не судимый местный житель Калининского района. 4 августа мужчине было предъявлено обвинение, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В Новосибирской области под стражу взяли 38-летнюю женщину, которую обвиняют в нападении на 15-летнюю девочку. Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета, подозреваемая 14 раз ударила девочку шилом в область груди.

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