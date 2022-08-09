Поиграл в хоккей на
800 тысяч: экс-замначальника Сибирской таможни осудили за мошенничество и махинации с выплатами
Олег Мишин выдал спортивную травму за производственную и помешал коллегам получить причитающиеся им деньги
В Новосибирске вынесен приговор бывшему заместителю начальника Сибирского таможенного управления Федеральной таможенной службы России Олегу Мишину.
— Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в сфере страхования (
Из-за действий Мишина были нарушены права подчиненных, потерпевших материальных ущерб на общую сумму свыше
В феврале 2022 года Мишин получил травму руки при игре в хоккей. Однако при обращении за страховой выплатой он заявил, что инцидент произошел в рабочее время при выходе из спорткомплекса. Страховая компенсация, признанная судом незаконной, превысила
— Приговором Заельцовского районного суда города Новосибирска осужденному назначено наказание в виде лишения свободы условно на 6 лет с испытательным сроком на 6 лет, — добавили в Восточном МСУТ СК РФ.
Год назад в Новосибирске оперативные работники новосибирской таможни задержали 35-летнюю Кристину Омельянчук. Женщина выходила с почты, получив посылку с подарком к своему дню рождения, но столкнулась с людьми в штатском, которые предъявили удостоверения и предложили проверить посылку.