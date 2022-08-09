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Поиграл в хоккей на 800 тысяч: экс-замначальника Сибирской таможни осудили за мошенничество и махинации с выплатами

Олег Мишин выдал спортивную травму за производственную и помешал коллегам получить причитающиеся им деньги

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Олег Мишин был председателем комиссии Сибирского таможенного управления по вопросам о выплатах на жилье сотрудникам. Он помешал подчиненным получить выплаты на сумму свыше 8 миллионов рублей

Олег Мишин был председателем комиссии Сибирского таможенного управления по вопросам о выплатах на жилье сотрудникам. Он помешал подчиненным получить выплаты на сумму свыше 8 миллионов рублей

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В Новосибирске вынесен приговор бывшему заместителю начальника Сибирского таможенного управления Федеральной таможенной службы России Олегу Мишину.


— Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в сфере страхования (ч. 3 ст. 285, ч. 3 ст. 159.5 УК РФ). В декабре 2019 года подсудимый, достоверно зная о значительном и достаточном объеме бюджетных денежных средств на предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений подчиненным, организовал и обеспечил доведение до Сибирского таможенного управления денежных средств не в полном объеме, — сообщили НГС в Восточном МСУТ СК РФ.

Из-за действий Мишина были нарушены права подчиненных, потерпевших материальных ущерб на общую сумму свыше 600 000 рублей. Для многих сотрудников это отодвинуло срок получения социальных выплат (всего на 8 000 000 рублей) на неопределенный срок.

В феврале 2022 года Мишин получил травму руки при игре в хоккей. Однако при обращении за страховой выплатой он заявил, что инцидент произошел в рабочее время при выходе из спорткомплекса. Страховая компенсация, признанная судом незаконной, превысила 800 000 рублей.

— Приговором Заельцовского районного суда города Новосибирска осужденному назначено наказание в виде лишения свободы условно на 6 лет с испытательным сроком на 6 лет, — добавили в Восточном МСУТ СК РФ.

Год назад в Новосибирске оперативные работники новосибирской таможни задержали 35-летнюю Кристину Омельянчук. Женщина выходила с почты, получив посылку с подарком к своему дню рождения, но столкнулась с людьми в штатском, которые предъявили удостоверения и предложили проверить посылку.

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