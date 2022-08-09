Поиграл в хоккей на 800 тысяч: экс-замначальника Сибирской таможни осудили за мошенничество и махинации с выплатами

В Новосибирске вынесен приговор бывшему заместителю начальника Сибирского таможенного управления Федеральной таможенной службы России Олегу Мишину.





— Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в сфере страхования ( ч. 3 ст. 285 , ч. 3 ст. 159.5 УК РФ). В декабре 2019 года подсудимый, достоверно зная о значительном и достаточном объеме бюджетных денежных средств на предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений подчиненным, организовал и обеспечил доведение до Сибирского таможенного управления денежных средств не в полном объеме, — сообщили НГС в Восточном МСУТ СК РФ.

