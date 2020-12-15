Замначальника сибирской таможни получил 870 тысяч за травму на хоккее — он соврал, что повредил руку на службе

В Новосибирске под суд пойдет бывший заместитель начальника Сибирского таможенного управления Олег Мишин — он получил 870 тысяч рублей, солгав о полученной травме.

— По версии следствия, в феврале 2020 года обвиняемый во время игры в хоккей с шайбой на ледовой площадке получил травму руки. При обращении в медицинское учреждение и при проведении по данному факту служебного расследования он умышленно исказил обстоятельства, время и место получения травмы, указав, что получил ее при исполнении своих служебных обязанностей, — сообщается на сайте генеральной прокуратуры РФ.