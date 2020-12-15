Замначальника сибирской таможни получил 870 тысяч за травму на хоккее — он соврал, что повредил руку на службе

Упавший на катке экс-замглавы таможни предстанет перед судом за мошенничество
В Новосибирске под суд пойдет бывший заместитель начальника Сибирского таможенного управления Олег Мишин — он получил 870 тысяч рублей, солгав о полученной травме.
— По версии следствия, в феврале 2020 года обвиняемый во время игры в хоккей с шайбой на ледовой площадке получил травму руки. При обращении в медицинское учреждение и при проведении по данному факту служебного расследования он умышленно исказил обстоятельства, время и место получения травмы, указав, что получил ее при исполнении своих служебных обязанностей, — сообщается на сайте генеральной прокуратуры РФ.
Комиссия отправила в страховую компанию пакет документов, на основании которых обвиняемым получил страховую выплату в размере свыше 870 тысяч рублей.
Кроме того, обвиняемый был председателем комиссии Сибирского таможенного управления по вопросам о выплатах на жильё сотрудникам. Находясь на этой должности, сибиряк в 2019 году помешал двум кандидатам получить выплаты на сумму свыше 8 миллионов рублей.
Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). По данным на сайте суда, дело по этим статьям поступило в Заельцовский районный суд Новосибирска 11 декабря, подсудимый — Олег Мишин, на 15 декабря было назначено предварительное слушание.
Бывшая заведующая колопроктологическим отделением