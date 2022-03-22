Экс-директора Новосибирского промышленно-энергетического колледжа отправили в колонию за взятки

21 марта Новосибирский областной суд оставил в силе приговор Коченевского районного суда экс-директору Новосибирского промышленно-энергетического колледжа Михаилу Гутенёву за получение взяток в виде строительства фундамента и отката с госконтракта по капитальному ремонту колледжа. В ноябре его приговорили к четырем годам колонии строгого режима с лишением права занимать руководящие должности в образовательных учреждениях на четыре года. Обжаловать это решение Гутенёву не удалось.



Задержали директора колледжа в июне 2020 года, на время следствия его заключили в СИЗО.

