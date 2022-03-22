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Экс-директора Новосибирского промышленно-энергетического колледжа отправили в колонию за взятки

Он не смог обжаловать решение первой инстанции, назначившей ему наказание в виде четырех лет колонии

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По современным меркам сумма взятки была небольшой, но приговор — показательно суров

По современным меркам сумма взятки была небольшой, но приговор — показательно суров

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21 марта Новосибирский областной суд оставил в силе приговор Коченевского районного суда экс-директору Новосибирского промышленно-энергетического колледжа Михаилу Гутенёву за получение взяток в виде строительства фундамента и отката с госконтракта по капитальному ремонту колледжа. В ноябре его приговорили к четырем годам колонии строгого режима с лишением права занимать руководящие должности в образовательных учреждениях на четыре года. Обжаловать это решение Гутенёву не удалось.

Задержали директора колледжа в июне 2020 года, на время следствия его заключили в СИЗО.

— В апреле 2020 года Гутенёв заключил договор с организацией, которая вела ремонт в колледже. Сумма контракта — 3 миллиона рублей, Гутенёв просил 10% от стоимости выполненных работ, — рассказала ранее НГС помощник прокурора Центрального района Ксения Короед.

Представитель организации, по данным Короед, сначала заплатил Гутенёву 50 тысяч рублей, а потом решил обратиться к сотрудникам ФСБ. Оставшуюся сумму директору колледжа передали через представителей, а после арестовали.

Во время следствия правоохранители выяснили, что Гутенёв регулярно забирал себе откаты от контрактов, заключенных на ремонт колледжа.

В конце февраля начальника Центра управления городским автоэлектротранспортом задержали по уголовному делу о взятке. Ранее Александр Руденко был главным инспектором безопасности дорожного движения Новосибирска.

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