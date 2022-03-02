Новосибирца кинули на 92 тысячи с ремонтом ноутбука. Как этот лохотрон работает по всей России

Бизнесмен из Новосибирска потратил на ремонт ноутбука почти сто тысяч рублей, но технику ему вернули в нерабочем состоянии. Пытаясь получить свои деньги назад, мужчина начал подозревать, что сотрудники сервиса скорее специализируются на обмане, чем на ремонте. Корреспондент НГС разобрался в истории новосибирца. Оказалось, она не единственная — в стране действуют целые сети псевдоремонтных мастерских.



«Ноутбук доломали за 92 тысячи»

Директор машиностроительной проектной компании Константин Корюкин поручил своему сотруднику отдать в ремонт барахлящий ноутбук Dell Alienware. Тот вбил в поисковик фразу «починить Dell Alienware» и попал на сайт ООО «Решения». Приветливый сотрудник по телефону объяснил, что из-за пандемии коронавируса регламент их работы включает в себя приезд курьера, который забирает технику для ремонта, в дальнейшем оператор перезванивает, чтобы обсудить цену вопроса. В итоге диагностику и полное восстановление работоспособности компьютера оценили в 92 тысячи рублей и заверили, что вопрос о качестве услуг встать боком не должен, поскольку их фирма якобы является официальным сервисным центром Dell Alienware в Новосибирске. Константин согласился заплатить.