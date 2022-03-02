Новосибирца кинули на 92 тысячи с ремонтом ноутбука. Как этот лохотрон работает по всей России

Бизнесмен из Новосибирска потратил на ремонт ноутбука почти сто тысяч рублей, но технику ему вернули в нерабочем состоянии. Пытаясь получить свои деньги назад, мужчина начал подозревать, что сотрудники сервиса скорее специализируются на обмане, чем на ремонте. Корреспондент НГС разобрался в истории новосибирца. Оказалось, она не единственная — в стране действуют целые сети псевдоремонтных мастерских.
«Ноутбук доломали за 92 тысячи»
Директор машиностроительной проектной компании Константин Корюкин поручил своему сотруднику отдать в ремонт барахлящий ноутбук Dell Alienware. Тот вбил в поисковик фразу «починить Dell Alienware» и попал на сайт ООО «Решения». Приветливый сотрудник по телефону объяснил, что из-за пандемии коронавируса регламент их работы включает в себя приезд курьера, который забирает технику для ремонта, в дальнейшем оператор перезванивает, чтобы обсудить цену вопроса. В итоге диагностику и полное восстановление работоспособности компьютера оценили в 92 тысячи рублей и заверили, что вопрос о качестве услуг встать боком не должен, поскольку их фирма якобы является официальным сервисным центром Dell Alienware в Новосибирске. Константин согласился заплатить.
— Вскоре ноутбук вернули, сказав, что гарантия работоспособности восстановленного компьютера составляет три года. Но он начал отключаться вскоре после запуска. Мы вернули технику в сервисный центр, дело было в последних числах 2021 года. До 20 января меня кормили завтраками, мол, «вот-вот закончим ремонт», после чего я не выдержал и приехал в офис «Решений» на Красный проспект, 77б, — рассказывает Корюкин.
Мастера вынесли «отремонтированный» ноутбук, состояние которого повергло Константина в шок: корпус разобран, на нем зияет дырка от шурупа, сам компьютер не запускается, только издает тревожные сигналы. В этот момент сибиряк включил камеру телефона и снял процесс общения с сотрудниками «Решения», которые ничего внятного не смогли пояснить.
Из выданного вместе с ноутбуком акта диагностики следует, что «неисправность вызвана изначальным нарушением правил эксплуатации техники и имела скрытый деградирующий характер вследствие многократного перегрева».
— Данная неисправность не имеет никакого отношения к ранее проделанным работам в сервисном центре. Позвольте выразить сожаления относительно сложившейся ситуации, — говорится в акте.
Позиция полиции
Прочитав содержимое акта диагностики, Константин вызвал в сервисный центр наряд полиции, дождавшись его прибытия.
— Говорю, перед вами факт мошенничества, который и доказывать не надо: опечатайте бук и отдайте его на экспертизу, посмотрите документы и возбуждайте уголовное дело! Полицейский отвел меня в сторонку и намекнул, что помощи от МВД в моей ситуации ждать по меньшей мере наивно. Такой реакции я, конечно, не ожидал!
Константин провел в сервисном центре несколько часов. По его словам, каждые двадцать минут приходили недовольные клиенты и пытались вернуть свои деньги назад.
— Выяснилось, что «специализированный центр Dell Alienware» специализировался вообще на всём: телефонах, бытовой технике и прочей электронике разных марок. Приходили бабушки, говорили, что последнее отдали за дорогостоящий ремонт, не принесший ожидаемого результата. Им всем отказывали в возврате денег, говорили какую-то невнятную чушь, — продолжил рассказ Корюкин.
Константину с помощью юристов и угроз о предстоящих публикациях в СМИ удалось надавить на сервисный центр, ему вернули деньги. Несмотря на это, он не оставил идею наказать эту компанию.
— Понимаете, не каждый человек располагает моими возможностями, представляете, скольких они обманывают? — говорит Корюкин.
Новосибирец написал несколько заявлений в полицию и в течение месяца ежедневно звонит в МВД с целью узнать, будет ли возбуждаться уголовное дело.
— Мой опечатанный ноутбук даже не изъяли на экспертизу, процессуального решения по моему заявлению не принято. Я публично заявляю, что в этом сервисном центре работают мошенники, а полиция бездействует, — заявил Корюкин.
Из ответа пресс-службы МВД Новосибирской области НГС следует, что зарегистрировано лишь два обращения новосибирцев по факту мошенничества сотрудниками ООО «Решение», датированные ноябрем 2021 года. По результатам их рассмотрения в возбуждении уголовно дела отказано. Зато оно было возбуждено по другому поводу.
— Дополнительно сообщаю, что 23 сентября 2021 поступило заявление в отношении сотрудников указанной вами организации. 12 ноября возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
Узнав, что его обращения не нашли отражения в официальной статистике, Корюкин пожаловался на действия МВД в прокуратуру области (редакция располагает документом).
28 февраля Константин отправил редакции НГС ответ от полиции на его жалобу: в возбуждении уголовного дела отказали.
Как устроены «специализированные центры ремонта»
ООО «Решение» не первый раз попадает в поле зрения НГС. В ноябре 2021 года редакция проводила расследование деятельности компании. К нам обращался обманутый владелец Sony Playstation 4, которую починили только на словах за 9650 рублей. Тогда выяснилось, что эта компания, а точнее ее различные реинкарнации, работает в Новосибирске не менее шести лет и входит в федеральную сеть с десятилетней историей.
Эти фирмы маскируются под официальные сервисные центры популярных брендов электроники, имеют солидный бюджет на продвижение в поисковых системах, практикуют перерегистрацию юридических лиц и смену адресов. В итоге люди платят тысячи рублей буквально за воздух, чтобы просто вернуть свою технику назад. Ремонт зачастую или не производят вовсе, или делают халатно: повезет, если «мастера» окончательно не доломают технику. С середины 2021 года юридическое название компании конкретно в Новосибирске — ООО «Решение», до этого организация сменила более десяти наименований: после вала претензий одна фирма закрывается, создается новая, куда и переходят штатные сотрудники.
Отметим, что НГС тогда не удалось найти прямой связи между учредителями десятка этих фирм: вероятно, они оформляются на номинальных директоров, которые нужны лишь во избежание негативных последствий для реальных собственников в случае судебных разбирательств или уголовных дел. Однако по стилю оформления сайта и по документам, которые представил пострадавший в прошлый раз новосибирец, можно сделать вывод о том, что речь про федеральную сеть сервисов.
Во «ВКонтакте» создана группа обманутых клиентов этих фирм. В сообществе уже — 1820 участников, их истории позволяют выстроить суть схемы развода потребителей на деньги:
- Приезжающий «мастер» (на самом деле — курьер) забирает технику в сервисный центр для детальной диагностики, уверяя при этом клиента в невысокой стоимости ремонта.
- Звонит мастер якобы для согласования стоимости и состава ремонтных работ. На этом этапе стоимость уже возрастает, и если клиент отказывается, то с него требуют оплатить какую-то якобы проведенную диагностику и курьерскую доставку, иначе технику не отдают. Если же клиент соглашается на ремонт, то происходит следующее.
- Через короткое время снова звонит «мастер» и сообщает уже новую стоимость ремонта, так как обнаружились еще какие-то дефекты, и, чтобы техника всё-таки заработала, нужно доплатить еще. Здесь сумма вырастает уже в два и более раз (составляет примерно половину стоимости новой техники). Далее следуют варианты:
- клиента удается «уломать» на новую, сильно увеличившуюся стоимость ремонта. Сам ремонт впоследствии либо не проводится вообще, либо работы выполняются халатно: используются самые дешевые запчасти;
- клиент отказывается от значительно возросшей цены и, чтобы забрать свою технику (которая, возможно, и вовсе не ремонтировалась), выплачивает первоначально согласованную стоимость. В этом случае техника выдается на условиях, что дефект всё равно полностью не устранен и работоспособность не гарантируется, но «мастер» якобы какую-то работу проделал и за нее придется заплатить. Люди пишут, что обратно получают либо даже не вскрывавшуюся технику, либо испорченную еще больше;
- клиент вовсе отказывается платить, предпочитая купить взамен новую технику. Старая же остается у «мастера», который не отдаст ее обратно без выкупа. В договоре прямо указано, что по истечении 60 дней техника продается для покрытия убытков.
Сотрудники сервисного центра отказались обсуждать нюансы своей работы с корреспондентом НГС и предоставить контактные телефоны представителей фирмы.
Кто за этим стоит?
НГС удалось пообщаться с бывшей сотрудницей одной из этих фирм, работавшей в московском офисе в должности, связанной с кадрами. Она согласилась на условиях анонимности рассказать о собственных наблюдениях за период работы.
— В 2020 году я работала несколько месяцев в головном офисе этой сети в Москве вблизи станции метро «Дмитровская». Нашла я их по объявлению на федеральном сайте по поиску работы, меня сразу предупредили о том, что оклад будет
Структура нашей сети состояла из семи компаний, у каждой из которых было по 4–5 филиалов в крупных городах России. Где-то месяца через два я начала осознавать, что что-то в этой конторе нечисто, по обрывкам разговоров я поняла, что главный смысл деятельности заключался в разводе клиентов сервиса на деньги под предлогом ремонта, — говорит собеседница.
По словам девушки, в адрес фирмы регулярно поступали претензии потребителей с требованием вернуть деньги за некачественно указанные услуги либо за те, которые не оказывались вовсе. Фиксировались и претензии с требованием просто вернуть сданную на ремонт технику (тем, кто отказывался платить втридорога непонятно за что, технику просто не возвращали, говорит собеседница НГС).
— После того, как сумма исковых требований превышала 8 миллионов рублей, мы просто закрывали одну компанию и открывали другую: всё начинали заново той же командной. Я поняла, что попала в команду профессиональных жуликов, решила увольняться. Конкретно в нашем в офисе, да и в целом во всей сети, за главного был Игорь Голд, — рассказала бывшая сотрудница ремонтной сети.
В октябре 2021 пользователи сайта Pikabu провели расследование деятельности сети сервисных центров. По его данным, реальный штат компании составляет около 500 человек (хотя большинство из них устраиваются на полставки ко множеству сопряженных ИП), во главе этой без преувеличения империи с десятилетней историей стоит
В базе судебных решений можно найти иски от крупных производителей техники — Samsung, Lenovo, Microsoft — запретить использование их торговых марок на мошеннических сайтах Игоря Голда и Эльмиры Мемединовой, которые выдавали себя за официальные сервисные центры. А в мае
Помимо сервисных центров по ремонту техники, Эльмира Мемединова владела сетью автоломбардов в Москве «SkupAuto». Ее партнером в этом бизнесе выступает IT-бизнесмен Сергей Баландюк, которому также принадлежит компания «НПО Элар», которая получает госконтракты от Минобороны России на оцифровку военных архивов и создание электронной базы данных погибших в Великой отечественной войне — «Память народа» и «ОБД Мемориал».
Ранее НГС удалось заманить в редакцию одного из компьютерных жуликов, которые выставляют баснословные счета за несложную работу.