На кладбище задержали убийцу: он два года скрывался после побега из новосибирской колонии

В Новосибирске на территории Заельцовского кладбища задержали Дмитрия Теньковского, который в июне 2019 года сбежал из колонии-поселения исправительной колонии
— 19 февраля 2022 года в результате отработки одной из информаций, полученной от бдительных граждан, сотрудниками отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Новосибирской области был задержан осужденный Теньковский Дмитрий Викторович, находящийся в федеральном розыске. Осужденный был задержан на территории Заельцовского кладбища города Новосибирска, где он мог продолжительное время скрываться от сотрудников правоохранительных органов, — сообщили в пресс-службе ФСИН по Новосибирской области.
Как сообщили в пресс-службе ФСИН, Дмитрий Теньковский будет привлечен к ответственности по статье 313 УК РФ (Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи). После задержания осужденного доставили в отдел полиции
Убийство Дмитрий Теньковский совершил в 2012 году. Он зарезал ножом нового возлюбленного своей бывшей сожительницы.
— Перед преступлением он спрашивал у бывшей сожительницы, не хочет ли она вновь встречаться с ним, на что она ответила отказом. Он попросил ее сделать выбор между ним и потерпевшим. Она выбрала потерпевшего, — сказано в приговоре Октябрьского районного суда.
Дмитрий Теньковский нанес не менее трех ударов складным ножом в грудь сопернику. Октябрьский суд приговорил новосибирца за убийство по статье 105 УК РФ в 2012 году к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Но в итоге преступника перевели в колонию-поселение. Это стало возможным благодаря статье 78 «Изменение вида исправительного учреждения» УИК РФ после того, как убийца провел в колонии строгого режима более 2/3 срока.
В Новосибирске из колонии-поселения при ФКУ