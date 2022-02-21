На кладбище задержали убийцу: он два года скрывался после побега из новосибирской колонии

В Новосибирске на территории Заельцовского кладбища задержали Дмитрия Теньковского, который в июне 2019 года сбежал из колонии-поселения исправительной колонии № 3 . Он отбывал наказание за убийство

— 19 февраля 2022 года в результате отработки одной из информаций, полученной от бдительных граждан, сотрудниками отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Новосибирской области был задержан осужденный Теньковский Дмитрий Викторович, находящийся в федеральном розыске. Осужденный был задержан на территории Заельцовского кладбища города Новосибирска, где он мог продолжительное время скрываться от сотрудников правоохранительных органов, — сообщили в пресс-службе ФСИН по Новосибирской области.

