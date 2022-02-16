Избивал ремнем и довел до сотрясения мозга: новосибирца обвиняют в истязаниях 13-летнего пасынка

В Новосибирске против мужчины возбудили уголовное дело за истязание 13-летнего пасынка. По данным следствия, он издевался над подростком с ноября по декабрь 2021 года. Все происходило в доме по улице 7-й Магистральный переулок в Пашино.

— Обвиняемый, по данным следствия, систематически наносил побои ребенку, в том числе с помощью ремня. После последнего применения насилия несовершеннолетнему мальчику был причинен вред здоровью в виде черепно-мозговой травмы с сотрясением головного мозга, — раскрыли подробности уголовного дела в СУ СК РФ по Новосибирской области.