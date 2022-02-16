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Избивал ремнем и довел до сотрясения мозга: новосибирца обвиняют в истязаниях 13-летнего пасынка

Свою вину мужчина не признает

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Обвиняемый сейчас находится в СИЗО

Обвиняемый сейчас находится в СИЗО

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В Новосибирске против мужчины возбудили уголовное дело за истязание 13-летнего пасынка. По данным следствия, он издевался над подростком с ноября по декабрь 2021 года. Все происходило в доме по улице 7-й Магистральный переулок в Пашино.

— Обвиняемый, по данным следствия, систематически наносил побои ребенку, в том числе с помощью ремня. После последнего применения насилия несовершеннолетнему мальчику был причинен вред здоровью в виде черепно-мозговой травмы с сотрясением головного мозга, — раскрыли подробности уголовного дела в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Мужчину обвиняют по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание». Он находится в СИЗО. Вину в преступлении он не признал.

Ранее после смерти 10-летнего мальчика в Октябрьском районе Новосибирска возбуждено уголовное дело. Фигурантом по нему проходит сожитель матери ребенка. До этого сообщалось, что 6 февраля мальчик был госпитализирован в состоянии комы и вскоре скончался.

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