Избивал ремнем и довел до сотрясения мозга: новосибирца обвиняют в истязаниях 13-летнего пасынка

В Новосибирске против мужчины возбудили уголовное дело за истязание 13-летнего пасынка. По данным следствия, он издевался над подростком с ноября по декабрь 2021 года. Все происходило в доме по улице 7-й Магистральный переулок в Пашино.
— Обвиняемый, по данным следствия, систематически наносил побои ребенку, в том числе с помощью ремня. После последнего применения насилия несовершеннолетнему мальчику был причинен вред здоровью в виде черепно-мозговой травмы с сотрясением головного мозга, — раскрыли подробности уголовного дела в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Мужчину обвиняют по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание». Он находится в СИЗО. Вину в преступлении он не признал.
Ранее после смерти 10-летнего мальчика в Октябрьском районе Новосибирска возбуждено уголовное дело. Фигурантом по нему проходит сожитель матери ребенка. До этого сообщалось, что 6 февраля мальчик был госпитализирован в состоянии комы и вскоре скончался.