Ради большой груди и красивой жизни? Всё, что известно о кассире, в течение года выносившей из банка миллионы

Истории с кассирами, похищающими крупные суммы из банков, в последнее время перестали быть чем-то совершенно из ряда вон выходящим — буквально в начале декабря в городе Ачинске Красноярского края
Что произошло
В понедельник, 24 января, Ксения О. внезапно не вышла на работу, никого заранее не предупредив и не отвечая на звонки. Такого с ответственной и исполнительной девушкой раньше никогда не случалось, поэтому в банке сразу заподозрили неладное. Оперативно провели проверку и обнаружили внушительную недостачу. Тут уже подключили силовиков — и Ксению почти моментально нашли и задержали.
— В Нижнем Новгороде в кратчайшие сроки по подозрению в присвоении и растрате 26 миллионов рублей задержана кассир кредитной организации. По имеющейся информации, злоумышленница, используя свое служебное положение, на протяжении более года похищала денежные средства, принадлежащие банку. В полицию поступило заявление от представителя службы безопасности банка, который сообщил о выявленном несоответствии отчетности остатка денежных средств в кассе, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
По данным полицейских, на допросе Ксения призналась, что деньги потратила на личные нужды, дорогостоящие гаджеты и ставки в различных игровых сервисах. Также появилась информация, что часть денег она якобы потратила на увеличение груди, а оставшиеся средства отложила на побег за границу, но осуществить его не успела.
Дольче вита
На страницах в социальных сетях Ксении и ее мужа Элвина Г. жизнь близка к идеальной. Они обнимаются, смотрят друг на друга влюбленными глазами, отдыхают на заграничных курортах и гуляют по родному Нижнему Новгороду. Встречаться они начали еще до того, как Ксения окончила школу. Порой, правда, молодой человек обзывал возлюбленную «свиноматкой» и заставлял чистить пемзой себе ноги, но, судя по реакции Ксюши, ее это совсем не смущало.
В 2017 году ребята увлеклись сетевым бизнесом NL — компании, занимающейся распространением через каталоги продуктов питания и косметики — и даже специально переименовались в инстаграме, чтобы их ники начинались с этой аббревиатуры.
— Главный плюс — это то, что мы работаем, когда и где захотим, наш офис — это телефон. О компании NL узнали очень давно, но решились только сейчас. А зря. Нам ничего не нужно продавать, как думают многие. Пока мы думали, наша близкая подруга получила бесплатный «Мерседес» от нашей компании. Теперь мы тут и в ближайшее время ждем наш «Мерседес», — похвастался в социальной сети Элвин.
С «Мерседесом» так и не сложилось — пара продолжала кататься на «Мазде 6» 2015 года выпуска. Больших высот в сетевом бизнесе они тоже не достигли, а потом и вовсе забросили это занятие. Но мысль о легком и, главное, большом заработке, видимо, не давала покоя.
Ну а пока о собственном бизнесе и свободном распорядке дня можно было только мечтать, Ксения устроилась на работу в центральное отделение Сбербанка. Училась девушка отлично, окончила с красным дипломом Институт экономики и предпринимательства ННГУ имени Лобачевского, поэтому на работу ее взяли охотно.
Правда, каким-то образом Ксения умудрилась накопить долг в 100 тысяч рублей — об этом свидетельствует информация в базе должников ФССП. То ли те самые ставки на спорт не сыграли, то ли кредит не выплатила.
Шла на повышение
В Сбербанке девушка была на хорошем счету.
— Мы долгое время работали в одном отделе. Она отличный специалист, шла на повышение, могла стать заместителем руководителя. Очень толковая и отзывчивая, всегда всем помогала. Никаких предпосылок для такого поступка не было, — говорят коллеги Ксении.
Другие сотрудники ставят под сомнение, что простая кассирша могла бы в одиночку в течение длительного времени похитить такую сумму.
— Кто знает эту работу, понимает, что такое буквально невозможно сделать из-за ежедневных отчетов, инкассации, передачи смен. Так что история очень сомнительная, — поделился с NN.RU пожелавший остаться анонимным сотрудник банка.
В самом банке тем временем ограничиваются общим комментарием о неизбежности наказания за преступление, не подтверждая и не опровергая длительность самого хищения.
— Сотрудники службы безопасности Сбербанка активно содействуют МВД в проведении оперативно-следственных мероприятий. Как показывает практика, все преступления против банка и в отношении его клиентов раскрываются, преступники несут заслуженное наказание. Убеждены, что так будет и в этой ситуации, — сообщили NN.RU в пресс-службе Сбербанка.
А была ли грудь?
Одной из самых любопытных деталей, которую растиражировали СМИ, стало то, что Ксения якобы потратила часть украденных денег на увеличение груди. Однако этот факт нам не подтвердили ни адвокат девушки, ни ее мама.
— Не увеличивала она грудь и на ставках не играла, не понимаю, откуда вообще у ваших коллег взялась такая информация, — возмутилась мама Ксении Светлана О.
— В СМИ муссируется слух, что она какую-то пластику делала. На самом деле даже слова об этом нигде не было. Об этом не говорилось ни в одном документе и даже в разговорах. Видимо, кто-то запустил эту утку, чтобы повысить читаемость. Никто о пластике не говорил. Мы все были в шоке от этой информации. Это легко установить, этого не было, — заявил NN.RU адвокат Ксении Алексей Скворцов.
По мнению адвоката, выводы о том, что кассирша действительно похитила такую сумму денег, пока преждевременны.
— Такие деньги даже в руки единовременно не возьмешь и не вынесешь незаметно. А если это делать на протяжении какого-то длительного времени, опять же ситуация вызывает сомнения: Сбербанк, система контроля, постоянные отчетности, бухгалтерия, акты ревизии, контроль каждый день. Тут мне очень сомнительным кажется утверждение о том, что она могла такую сумму даже с учетом времени вынести. Должна быть экспертиза. В первую очередь, финансовая, бухгалтерская, которая бы подтвердила, какая конкретно пропала сумма. Как она воровала деньги? Раз за разом ей прощали кражи? Не могли же так много раз просмотреть, как она берет деньги? Возможно, на нее хотят повесить какую-то недостачу, которая сформировалась в отделении по итогам прошедшего года, — считает Алексей Скворцов.
Родные и знакомые Ксении тоже считают, что украсть деньги она была неспособна.
— Ксюша из хорошей семьи, никогда ни в чём не нуждалась. Ее хорошо воспитали. Работала она в банке хорошо и честно. Я не верю, что она могла совершить это преступление. Это, конечно, следствие покажет, но вы сами подумайте, как можно было в Сбербанке не видеть, что происходит? — недоумевает тетя Ксении Мария О.
— Знал Ксюшу еще в юности, отдыхали вместе в лагере, она всегда была очень хорошей и доброжелательной девушкой, всегда была готова броситься на помощь. Очень сложно представить, чтобы она могла взять чужое, — рассказал NN.RU Александр Ярошенко (имя и фамилия изменены. — Прим. авт.).
Тем временем расследование продолжается. Ксению отправили под арест на два месяца — суд отказал в просьбе адвоката девушки отправить ее под домашний арест. Уголовное дело возбуждено по делу о присвоении или растрате в особо крупном размере — наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
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