Ради большой груди и красивой жизни? Всё, что известно о кассире, в течение года выносившей из банка миллионы

Что произошло

В понедельник, 24 января, Ксения О. внезапно не вышла на работу, никого заранее не предупредив и не отвечая на звонки. Такого с ответственной и исполнительной девушкой раньше никогда не случалось, поэтому в банке сразу заподозрили неладное. Оперативно провели проверку и обнаружили внушительную недостачу. Тут уже подключили силовиков — и Ксению почти моментально нашли и задержали.

— В Нижнем Новгороде в кратчайшие сроки по подозрению в присвоении и растрате 26 миллионов рублей задержана кассир кредитной организации. По имеющейся информации, злоумышленница, используя свое служебное положение, на протяжении более года похищала денежные средства, принадлежащие банку. В полицию поступило заявление от представителя службы безопасности банка, который сообщил о выявленном несоответствии отчетности остатка денежных средств в кассе, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.