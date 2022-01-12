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Одиннадцатиклассник покончил с собой после ссоры с подругой в Новосибирске

СК проводит проверку по факту смерти подростка

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Следователи выясняют причины и обстоятельства смерти <nobr class="_">17-летнего</nobr> парня

Следователи выясняют причины и обстоятельства смерти 17-летнего парня

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Вчера, 11 января, в одной из квартир в пятиэтажном доме на улице Динамовцев в Советском районе Новосибирска было обнаружено тело 17-летнего школьника.

— Мертвым подростка обнаружила его мать, вернувшаяся с работы. Женщина сразу же вызвала скорую и полицию. Прибывшие на место медики констатировали смерть мальчика, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

По словам источника, подросток учился в 11-м классе одной из школ Советского района Новосибирска. Семья, в которой воспитывался школьник, характеризуется положительно, мать погибшего работает оператором в службе такси, а отчим — водителем грузовика.

Причиной суицида стала ссора с девушкой, которая недавно переехала в другой город. Сейчас СК проводит проверку, добавил источник.

В причинах и обстоятельствах смерти будет разбираться Следственный комитет. Ноутбук и мобильный телефон погибшего отправили на экспертизу. Следователи опрашивают близкий круг знакомых погибшего школьника.

В пресс-службе СУ СК РФ по новосибирской области отказались комментировать произошедшее.

Ранее НГС рассказывал о трагическом случае, произошедшем в 2019 году: у 25-летнего парня начала развиваться депрессия после расставания с любимой девушкой. В этот же период умерли дедушка с бабушкой — это усугубило его психическое состояние. Мать отвела молодого человека на прием к психологу — специалист сказала, что требуется срочная госпитализация (она стоила около 40 тысяч). Парня положили в пустую палату в конце больничного коридора. А на следующий день он ушел из стационара, бродил по городу, а потом покончил с собой в центре Новосибирска.

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