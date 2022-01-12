Одиннадцатиклассник покончил с собой после ссоры с подругой в Новосибирске

Вчера, 11 января, в одной из квартир в пятиэтажном доме на улице Динамовцев в Советском районе Новосибирска было обнаружено тело
— Мертвым подростка обнаружила его мать, вернувшаяся с работы. Женщина сразу же вызвала скорую и полицию. Прибывшие на место медики констатировали смерть мальчика, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
По словам источника, подросток учился в
Причиной суицида стала ссора с девушкой, которая недавно переехала в другой город. Сейчас СК проводит проверку, добавил источник.
В причинах и обстоятельствах смерти будет разбираться Следственный комитет. Ноутбук и мобильный телефон погибшего отправили на экспертизу. Следователи опрашивают близкий круг знакомых погибшего школьника.
В пресс-службе СУ СК РФ по новосибирской области отказались комментировать произошедшее.
Ранее НГС рассказывал о трагическом случае, произошедшем в 2019 году: у