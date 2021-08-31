«Мы просто в аду живем»: молодой парень ушел из психбольницы и покончил с собой из-за несчастной любви

В Новосибирске молодой парень сбежал из психбольницы и покончил с собой
В семье жительницы Новосибирска произошла трагедия. В 2019 году у 25-летнего сына начала развиваться депрессия после расставания с любимой девушкой. В этот же период умерли дедушка с бабушкой — это усугубило его психическое состояние. Мама отвела молодого человека на прием к психологу — врач сказала, что требуется срочная госпитализация (она стоила около 40 тысяч). Парня положили в пустую палату в конце больничного коридора. А на следующий день он ушел из стационара, бродил по городу, а потом покончил с собой в центре Новосибирска. Прошло два года, но виновные не найдены, а жизнь женщины после смерти сына превратилась в сущий ад. Корреспондент НГС поговорила с матерью погибшего и узнала, на какой стадии сейчас находится уголовное дело.
Прошло ровно два года, но Наталья (по просьбе героини мы изменили имя) не может пережить трагедию, которая произошла 31 августа 2019 года: в тот день она увидела единственного сына лежащим на асфальте в центре города.
— Мы просто в аду живем, мы просто не можем без него. Мой сынок был моей надеждой. Говорят, на похоронах было много народу: и одноклассники его, и друзья из университета. Я этого не помню. Все были в шоке, как такой парень мог покончить с собой, — плачет мама.
Как описывает своего сына Наталья, он всегда позитивно относился в жизни и ни о ком не отзывался плохо. Для него были важны семейные узы. У молодого человека было много друзей, по четвергам они традиционно ходили в баню. Мама говорит, что с самого детства он уважал женщин, хорошо учился в школе и университете.
— Папа его очень любил. И с сестрой были хорошие отношения — она на 7 лет его старше. Вскоре мы с мужем разошлись, квартиру продали. Затем дедушка умирает, которого он очень любил. Следом у бабушки из-за переживаний случилась онкология, она лежала в больнице в тяжелом состоянии, а потом умерла. Он даже говорил: «Мама, у нас теперь нет семьи». Смерти шли одна за другой.
Как выяснится позже, печальные события имели накопительный эффект.
— В декабре 2018 года он пришел ко мне и сказал: «Мама, спроси, что у меня в душе творится». Сказал, что у него депрессия. Я настойчиво предлагала сыну сходить к психотерапевту, но он отказывался. Говорил, что сам справится, начал заниматься спортом.
Большая любовь
Еще одним серьезным испытанием для сына Натальи оказались непростые отношения с девушкой — 25-летний парень познакомился с ней на первом курсе университета. Она встречались 5 лет, последние несколько лет жили вместе. Наталья называла ее гражданской женой:
— Он ее любил, никогда плохого о ней ничего не говорил. У него такая достойная черта была, что он о людях ничего плохого не говорил.
Вскоре в отношениях стали возникать конфликты. Молодой человек не рассказывал о своих переживаниях матери:
— Он нам не говорил, когда у него начался разлад в отношениях. Уже потом друзья рассказали.
В один из дней в Новосибирск на время отпуска прилетела старшая сестра. Наталья решила собрать всех на званый ужин, приготовить любимые блюда, накрыть стол со скатертью и собраться в теплом семейном кругу.
— Он долго не приходил. Я спросила у него, где же он ходит. И слышу, что голос очень грустный. Я тогда набрала номер его гражданской жены, пригласила и ее на ужин — они всегда приходили вдвоем. А она мне говорит, что они расстались. Я сперва недоумеваю: как это расстались? Она ответила, что он ее ревнует, поэтому они взяли паузу. Сын пришел один. За столом он только и делал, что говорил о ней. Всё спрашивал, как же она могла его предать?
Прием у психотерапевта
28 августа молодой человек пришел к матери в «ужасном состоянии» и сказал, что сам не справляется и ему нужна помощь.
— Я позвонила в Дорожную клиническую больницу «РЖД-Медицина», в психотерапевтическое отделение ЛОЦ «Гармония» и записала его на прием к врачу-психотерапевту на пятницу, 30 августа, на 11 часов. В пятницу сын проснулся очень рано, постоянно меня спрашивал, когда мы поедем к врачу, ничего не ел. Я поехала с сыном к врачу, потому что он был в тяжелом эмоциональном состоянии. В кабинет сын зашел без меня, а я осталась ждать в коридоре. Потом врач открыла дверь и сказала, что его нужно срочно госпитализировать, у него острая депрессия — все переживания только о гражданской жене.
Госпитализация в стационар стоила 34,5 тысячи на 10 дней. Плюс различные анализы и прием у врача-психотерапевта. Всего нужно было заплатить около 40 тысяч рублей (документы об оплате имеются в распоряжении редакции).
— Конечно, мы не готовились к такому, с собой денег не было. Я позвонила дочери, она была как раз в это время дома. Дочь сказала, что найдет деньги. Я попросила врача, чтобы она дала ему лекарство или успокоительное. На что врач ответила: пока не будет произведена оплата, она ничего делать не будет. Дочь перекинула деньги, я пошла оплачивать на фамилию Николаев (под такой фамилией молодой человек проходил курс седативной терапии в ЛОЦ «Гармония»).
Отделение, в которое положили сына, было неполным. Его положили в пустую палату в конце коридора.
— Мы спросили, можем ли мы остаться с ним. Потому что его нельзя было оставлять одного, его надо было как-то окликать, отвлекать от переживаний о ней. Мы же видели его состояние, с ним круглосуточно надо было находиться. Мне сказали, что остаться можно только при оплате дополнительно 30 тысяч. Я сказала, что у нас просто таких денег нет. Я поднялась в палату к сыну. При мне ему поставили капельницу. Я побыла с ним до 16 часов, а дочь осталась в палате до вечера, потом уехала, потому что остаться можно было только за дополнительную плату.
В субботу утром я готовила дома его любимую еду, чтобы потом передать сыну.
— Днем мы снова приехали к нему. Сын сказал, что ему в больнице очень плохо. Я пошла на пост к медсестре, передала, что сыну плохо и нужна помощь дежурного врача. Она ответила, что врача нет (хотя он обязан быть и делать обход). Тогда я попросила медсестру набрать лечащего врача, спросить, что добавить к текущему лечению, помочь сыну.
Но, как считает Наталья, медсестра так и не позвонила врачу.
Когда женщина вернулась в палату к сыну, он метался по комнате и не находил себе места:
— Мы побыли у него часа 1,5. Потом он сказал, чтобы мы пошли домой, он хочет поспать. Попросил ему на ужин приготовить любимые блюда. Дочь поехала к бабушке на дачу, а я отправилась домой, зашла в магазин.
«Он уйдет, он покончит с собой»
— Я готовлю дома, и тут звонит дочь, кричит, чтобы я срочно ехала в больницу, потому что сын хочет покончить с собой.
Как оказалось, в день гибели он несколько раз звонил бывшей девушке и просил ее прийти к нему в больницу.
— Она отвечала то да, то нет. Тогда я сама набрала ее и очень попросила ее приехать к сыну в больницу. Говорила, что ей в ноги падаю, только чтобы она к нему приехала и не дала ему уйти. Я и сына набирала, он не брал трубку. Сестра тоже названивала, и ей он не отвечал. Я многократно звонила на пост медсестре. Я слезно просила ее поставить сыну успокоительное, чтобы он не ушел, пока мы едем в больницу.
Девушка сына прислала сестре то, что он ей отправлял. Сперва молодой человек ждал бывшую девушку в палате, затем вышел на улицу и ждал на лавочке. Потом написал, что пошел к «Аркаде» (так назывался магазин, который долгое время работал на Ленина, 1, закрылся в 2008 году, но место продолжили называть так по инерции. — Прим. ред.), затем собрался пойти в сторону площади Ленина и попросил ее туда приехать.
Наталья поехала искать сына по городу, приехала к «Аркаде», на площадь Ленина. А его нигде нет.
— Я звонила в МЧС, в полицию. Дочь вызвала такси с дачи, папа его тоже поехал на машине. В итоге гражданская жена не пошла к нему на встречу, обманула его. Девушка сказала, что как будто с родителями на даче. Сын подошел к ее дому, она живет около ЦУМа, увидел ее автомобиль, понял, что она не на даче. В этот момент у него щелкнуло в голове — за полчаса до самоубийства он начал искать в интернете, как быстро умереть.
После этого парень покончил с собой в центре города. Трагедия произошла в субботу, 31 августа, в 2019 году.
— У нас было предчувствие. Мы кричали, орали, — вспоминает мама.
Когда Наталья увидела сына на асфальте, то потеряла сознание — ее увезли в больницу.
— Я позвонила на пост медсестре. Я кричала в трубку, что его больше нет, что ему не оказали должную помощь. Ни в субботу, ни в воскресенье мне ни главврач, никто не позвонил и не принес соболезнования. Лишь в понедельник дрожащим голосом позвонила лечащий врач с просьбой забрать личные вещи сына.
— Как потом говорила мне его девушка, они не хотели расставаться насовсем, а просто взяли паузу. Она ко мне приходила после похорон. Села передо мной, обнимала мои ноги. Просила прощения. Говорила, что хотела выйти за него замуж, завести детей.
После гибели сына жизнь Натальи превратилась в ад:
— Кладя сына в стационар, я была уверена, что его вылечат от этого страшного недуга. Но все вышло наоборот. Ему не оказали помощи — произошла трагедия. Теперь я не живу, а тупо существую в одиночестве, в душевном аду, потеряв такого сыночка. Не должны родители хоронить своего любимого ребенка — это самое страшное, мучительное, что есть на земле.
Женщина на протяжении двух лет наблюдается у психолога.
— Доктор говорит, в такой ситуации многие мамы с ума сходят и кончают с собой: такое горе невозможно пережить. Психологи говорят, в 25 лет молодые люди принимают всё близко к сердцу. Он парень был совестливый, воспитанный, интеллигентный, образованный. Он в церковь ходил. Был такой правильный. Если бы был разгильдяй, он бы такого не совершил. А для него нарушение верности гражданской жены — это нарушение чести и достоинства.
Что говорят следователи
В Западно-Сибирском СУТ СК России сообщили, что по факту смерти мужчины было возбуждено уголовное дело.
— 6 мая 2020 года следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»), по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками ЛОЦ «Гармония» ЧУЗ «Клиническая больница "РЖД-Медицина" Новосибирск», повлекшего смерть мужчины, — сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со средствами массовой информации Западно-Сибирского СУТ СК России Наталия Чернакова.
В ходе следствия были допрошены родственники мужчины, врачи ЛОЦ «Гармония» ЧУЗ «Клиническая больница "РЖД-Медицина" Новосибирск», назначены 4 комплексные судебные экспертизы, проведены другие следственные действия.
— До настоящего времени производство комплексной психолого-психиатрической, медицинской судебной экспертизы, которая проводится в ФГБУ «Научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского» Минздрава России, не окончено, — добавили в Западно-Сибирском СУТ СК России.
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Как прокомментировали эту историю в больнице
Корреспондент НГС направил журналистский запрос главному врачу ЧУЗ «Клиническая больница "РЖД-Медицина"» с просьбой предоставить информацию о том, может ли пациент покинуть отделение по собственному желанию согласно внутреннему распорядку и правилам медучреждения. А также мы попросили прокомментировать возникшую ситуацию с пациентом. Кроме того, законный представитель пациента, его мама, подписал заявление о согласии на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну. Документ был также прикреплен к запросу.
Представители больницы отвечали на запрос 2 месяца, а потом прислали отписку, проигнорировав разрешение матери на разглашение врачебной тайны:
— Согласно ч. 1, 2 ст. 13 ФЗ от 21 ноября 2011 года 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее — ФЗ № 323) сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе после смерти человека, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей, за исключением случаев, установленных частями 3 и 4 настоящей статьи.
В ч. 3, 4 ст. 13 ФЗ-323 содержится исчерпывающий перечень оснований, по которым допускается представление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя. Запросы обращения средств массовой информации в указанный перечень не входят, — сообщалось в ответе на журналистский запрос.
Каковы перспективы матери добиться правды
Медицинский адвокат рассказала, что человек может добровольно согласиться на госпитализацию. Или же его могут привезти сотрудники бригады, если он совершал действия, опасные для жизни себя или же для жизни других: в этом случае вопрос о принудительном лечении принимается в судебном порядке.
— Конечно, в зависимости от стадии заболевания возможно удержание, когда человек опасен. Если возбудили дело по статье о халатности, значит, для этого были основания. Может, были нарушены должностные инструкции со стороны медицинского персонала. Может, не смогли установить, представляет ли пациент для себя опасность. Может, не обследовали его, не провели необходимую врачебную комиссию, — предположила Юлия Казанцева, медицинский адвокат.
Халатность относится к категории должностных преступлений. Максимально по ст. 293 могут приговорить к 5 годам лишения свободы с невозможностью занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью.
— Наказывается принудительными работами на срок до 5 лет, лишением права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового либо лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, — говорится в УК РФ.
По закону обвинительный приговор должны вынести в течение 6 лет. Если же это не будет сделано, то срок давности преступления истечет.
— Нужно смотреть из объективных обстоятельств: кого привлекают к уголовной ответственности, нашли ли лиц, которых должны привлечь к уголовной ответственности. Потому что часто дело возбудят, а лиц, которых нужно привлечь к уголовной ответственности, не нашли, поэтому дело закрывают, — добавила адвокат.
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