«Мы просто в аду живем»: молодой парень ушел из психбольницы и покончил с собой из-за несчастной любви

— Как потом говорила мне его девушка, они не хотели расставаться насовсем, а просто взяли паузу. Она ко мне приходила после похорон. Села передо мной, обнимала мои ноги. Просила прощения. Говорила, что хотела выйти за него замуж, завести детей.

После гибели сына жизнь Натальи превратилась в ад:

— Кладя сына в стационар, я была уверена, что его вылечат от этого страшного недуга. Но все вышло наоборот. Ему не оказали помощи — произошла трагедия. Теперь я не живу, а тупо существую в одиночестве, в душевном аду, потеряв такого сыночка. Не должны родители хоронить своего любимого ребенка — это самое страшное, мучительное, что есть на земле.

Женщина на протяжении двух лет наблюдается у психолога.

— Доктор говорит, в такой ситуации многие мамы с ума сходят и кончают с собой: такое горе невозможно пережить. Психологи говорят, в 25 лет молодые люди принимают всё близко к сердцу. Он парень был совестливый, воспитанный, интеллигентный, образованный. Он в церковь ходил. Был такой правильный. Если бы был разгильдяй, он бы такого не совершил. А для него нарушение верности гражданской жены — это нарушение чести и достоинства.

Что говорят следователи

В Западно-Сибирском СУТ СК России сообщили, что по факту смерти мужчины было возбуждено уголовное дело.



— 6 мая 2020 года следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»), по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками ЛОЦ «Гармония» ЧУЗ «Клиническая больница "РЖД-Медицина" Новосибирск», повлекшего смерть мужчины, — сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со средствами массовой информации Западно-Сибирского СУТ СК России Наталия Чернакова.

В ходе следствия были допрошены родственники мужчины, врачи ЛОЦ «Гармония» ЧУЗ «Клиническая больница "РЖД-Медицина" Новосибирск», назначены 4 комплексные судебные экспертизы, проведены другие следственные действия.

— До настоящего времени производство комплексной психолого-психиатрической, медицинской судебной экспертизы, которая проводится в ФГБУ «Научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского» Минздрава России, не окончено, — добавили в Западно-Сибирском СУТ СК России.



Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как прокомментировали эту историю в больнице

Корреспондент НГС направил журналистский запрос главному врачу ЧУЗ «Клиническая больница "РЖД-Медицина"» с просьбой предоставить информацию о том, может ли пациент покинуть отделение по собственному желанию согласно внутреннему распорядку и правилам медучреждения. А также мы попросили прокомментировать возникшую ситуацию с пациентом. Кроме того, законный представитель пациента, его мама, подписал заявление о согласии на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну. Документ был также прикреплен к запросу.

Представители больницы отвечали на запрос 2 месяца, а потом прислали отписку, проигнорировав разрешение матери на разглашение врачебной тайны:



— Согласно ч. 1, 2 ст. 13 ФЗ от 21 ноября 2011 года 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее — ФЗ № 323) сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе после смерти человека, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей, за исключением случаев, установленных частями 3 и 4 настоящей статьи.



В ч. 3, 4 ст. 13 ФЗ-323 содержится исчерпывающий перечень оснований, по которым допускается представление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя. Запросы обращения средств массовой информации в указанный перечень не входят, — сообщалось в ответе на журналистский запрос.



Каковы перспективы матери добиться правды

Медицинский адвокат рассказала, что человек может добровольно согласиться на госпитализацию. Или же его могут привезти сотрудники бригады, если он совершал действия, опасные для жизни себя или же для жизни других: в этом случае вопрос о принудительном лечении принимается в судебном порядке.



— Конечно, в зависимости от стадии заболевания возможно удержание, когда человек опасен. Если возбудили дело по статье о халатности, значит, для этого были основания. Может, были нарушены должностные инструкции со стороны медицинского персонала. Может, не смогли установить, представляет ли пациент для себя опасность. Может, не обследовали его, не провели необходимую врачебную комиссию, — предположила Юлия Казанцева, медицинский адвокат.



Халатность относится к категории должностных преступлений. Максимально по ст. 293 могут приговорить к 5 годам лишения свободы с невозможностью занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью.



— Наказывается принудительными работами на срок до 5 лет, лишением права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового либо лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, — говорится в УК РФ.



По закону обвинительный приговор должны вынести в течение 6 лет. Если же это не будет сделано, то срок давности преступления истечет.



— Нужно смотреть из объективных обстоятельств: кого привлекают к уголовной ответственности, нашли ли лиц, которых должны привлечь к уголовной ответственности. Потому что часто дело возбудят, а лиц, которых нужно привлечь к уголовной ответственности, не нашли, поэтому дело закрывают, — добавила адвокат.



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