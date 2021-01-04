Почему тысячи мужчин в России кончают жизнь самоубийством. Есть три возможные причины

На днях мы рассказывали о трагическом случае в Первомайском районе Новосибирска — мужчина совершил самоубийство в прямом эфире социальной сети «ВКонтакте». Следователи сейчас разбираются в обстоятельствах и причинах этого поступка, а мы публикуем авторскую колонку-мнение новосибирца Евгения Пятковского, в которой он пытается понять, что толкает людей на подобные поступки и почему государство не защищает своих граждан.



Срочно в номер. Перед Новым годом в Новосибирске в прямом эфире 40-летний мужчина совершил самоубийство. Вы скажете, что одним дураком меньше, что отбор Дарвина и тому подобное. А вы знаете, что Россия — лидер среди всех стран мира по числу самоубийств среди мужчин? Вы скажете, что у нас много людей? Может, вы не знали, но в США вдвое больше жителей. А в Китае в 10 раз больше граждан, чем в России. А при этом Россия — лидер по количеству самоубийств среди мужчин.