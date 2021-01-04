Почему тысячи мужчин в России кончают жизнь самоубийством. Есть три возможные причины

Новосибирец назвал три возможные причины суицидов в России
На днях мы рассказывали о трагическом случае в Первомайском районе Новосибирска — мужчина совершил самоубийство в прямом эфире социальной сети «ВКонтакте». Следователи сейчас разбираются в обстоятельствах и причинах этого поступка, а мы публикуем авторскую колонку-мнение новосибирца Евгения Пятковского, в которой он пытается понять, что толкает людей на подобные поступки и почему государство не защищает своих граждан.
Срочно в номер. Перед Новым годом в Новосибирске в прямом эфире
Так почему же происходит подобное в России? Почему в Украине и Казахстане показатели лучше наших, ведь мы великая страна и остальные страны нам завидуют?
1. У нас в стране нет номера телефона психологической помощи. В интернете я нашел проект «Единой России»
2. У нас нет мест, где можно было бы недорого посидеть одинокому человеку. Реально. 4 кружки пива в баре — это
3. Низкий уровень жизни. Представьте себе семью из мужа, жены и маленького ребенка. Папа бы рад зарабатывать больше
Ребята, у меня среди знакомых просто огромное количество мужчин-суицидников. Взрослых, не детей, не подростков... взрослых. Взял кредит, не смог отдать. Просто представьте, государство платит
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