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Евгений Пятковский

Житель Новосибирска
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Евгений Пятковский

Житель Новосибирска

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Почему тысячи мужчин в России кончают жизнь самоубийством. Есть три возможные причины

Новосибирец Евгений Пятковский написал пост-колонку, прочитав новость об очередном суициде в нашем городе

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Суицид в прямом эфире произошел на улице Твардовского<br>

Суицид в прямом эфире произошел на улице Твардовского

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Новосибирец назвал три возможные причины суицидов в России

На днях мы рассказывали о трагическом случае в Первомайском районе Новосибирска — мужчина совершил самоубийство в прямом эфире социальной сети «ВКонтакте». Следователи сейчас разбираются в обстоятельствах и причинах этого поступка, а мы публикуем авторскую колонку-мнение новосибирца Евгения Пятковского, в которой он пытается понять, что толкает людей на подобные поступки и почему государство не защищает своих граждан.

Срочно в номер. Перед Новым годом в Новосибирске в прямом эфире 40-летний мужчина совершил самоубийство. Вы скажете, что одним дураком меньше, что отбор Дарвина и тому подобное. А вы знаете, что Россия — лидер среди всех стран мира по числу самоубийств среди мужчин? Вы скажете, что у нас много людей? Может, вы не знали, но в США вдвое больше жителей. А в Китае в 10 раз больше граждан, чем в России. А при этом Россия — лидер по количеству самоубийств среди мужчин.

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67 200 мужчин совершают суицид в России ежегодно. Женщины кончают с собой реже, ежегодно 37 300 женщин умирают от суицида. Каждые 5 минут в России совершается самоубийство взрослого человека. Немного лучше нас обстоят дела в Лесото и Гайане. Честно, не знал, что такие страны существуют. Даже названий не слышал.

Так почему же происходит подобное в России? Почему в Украине и Казахстане показатели лучше наших, ведь мы великая страна и остальные страны нам завидуют?

1. У нас в стране нет номера телефона психологической помощи. В интернете я нашел проект «Единой России» 8 800 7000-183, но там не взяли трубку. Есть короткий номер Сбербанка, а короткого номера экстренной психологической помощи нет. Есть номер телефона для отказа от курения. Есть номер помощи детям. Есть номер доверия ФСБ. А номера психологической помощи нет. Никакой рекламы, куда обратиться человеку, который решил умереть, нет. Хотя во всем мире экстренная телефонная помощь считается очень действенной.

2. У нас нет мест, где можно было бы недорого посидеть одинокому человеку. Реально. 4 кружки пива в баре — это 1000 рублей. У 70% россиян зарплата 20 000 рублей и ниже. Поэтому пьют одни. Дома. Депрессия усиливается. А ведь зачастую, чтобы избежать суицида, человеку нужно просто поговорить...

3. Низкий уровень жизни. Представьте себе семью из мужа, жены и маленького ребенка. Папа бы рад зарабатывать больше 20 000 рублей в месяц, но не может. И тут раз — развод (это причина 73% самоубийств). Приходится снимать комнату, на такую зарплату снять квартиру невозможно, а еще надо алименты платить. И папа бы рад платить, да попросту нечем. И вот папа смотрит в глаза ребенку, смотрит вокруг себя, на пустую комнату, на отсутствие перспектив. Единственное, что ему приходит в голову, это лишить мир своего присутствия, а себя мучений. Опять же, ребенок получит помощь от государства как потерявший кормильца.

Ребята, у меня среди знакомых просто огромное количество мужчин-суицидников. Взрослых, не детей, не подростков... взрослых. Взял кредит, не смог отдать. Просто представьте, государство платит 600 000 рублей материнский капитал на ребенка, а сохранить жизнь взрослого налогоплательщика не хочет. А ведь зачастую, чтобы избежать суицида, человеку нужно просто с кем-то поговорить...

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суицид
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