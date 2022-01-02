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В Москве задержали новосибирца, который в 2018-м выстрелил в парня у бара

Пострадавший скончался спустя три дня, а стрелявший скрылся — его объявляли в розыск

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До недавнего времени мужчина находился в международном розыске

До недавнего времени мужчина находился в международном розыске

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Сотрудники полиции задержали в Москве 31-летнего новосибирца, который летом убил молодого человека у бара в Центральном районе. После инцидента преступника объявили в международный розыск.

— В ходе следствия установлено, что 11 августа 2018 около 03 часов ночи 31-летний мужчина, находясь около бара, расположенного в Центральном районе города Новосибирска, произвел выстрел из травматического пистолета в область головы 23-летнему молодому человеку. С полученными повреждениями потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где в ночь с 14 на 15 августа скончался, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.

Сейчас Железнодорожный межрайонный следственный отдел СК России по НСО расследует уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Теперь следователям предстоит доставить найденного в Москве мужчину в Новосибирск для производства необходимых следственных и процессуальных действий и последующего окончания расследования уголовного дела.

Суд в Новосибирске вынес приговор мужчине, который застрелил своего знакомого во время ссоры в автомобиле.

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СКзастрелил
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