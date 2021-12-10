Авиадебошира с рейса Магадан — Новосибирск оставили под стражей до февраля

В пятницу, 10 декабря, Обской городской суд избрал меру пресечения в отношении мужчины, устроившего дебош на самолете авиакомпании S7, который выполнял перелет из Магадана в Новосибирск.
— По данным следствия, гражданин, находясь на борту воздушного судна, <...> игнорируя требования бортпроводника <...>, действуя умышленно, с целью совершения хулиганства <...> вел себя буйно и агрессивно, приставал к экипажу и пассажирам рейса, вступая с ними в конфликтные ситуации, создавая внешним видом и поведением угрозу причинения себе и окружающим телесных повреждений, а также угрозу безопасности полета, — сообщается в материалах суда.
В ходе допросов обвиняемый дал признательные показания. В отношении мужчины была выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 февраля 2022 года.
В октябре дебошир набросился на сотрудников полиции в аэропорту Толмачево.