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Авиадебошира с рейса Магадан — Новосибирск оставили под стражей до февраля

Мужчина кидался на людей во время перелета

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Мужчина пробудет в тюрьме до 7 февраля

Мужчина пробудет в тюрьме до 7 февраля

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В пятницу, 10 декабря, Обской городской суд избрал меру пресечения в отношении мужчины, устроившего дебош на самолете авиакомпании S7, который выполнял перелет из Магадана в Новосибирск.

— По данным следствия, гражданин, находясь на борту воздушного судна, <...> игнорируя требования бортпроводника <...>, действуя умышленно, с целью совершения хулиганства <...> вел себя буйно и агрессивно, приставал к экипажу и пассажирам рейса, вступая с ними в конфликтные ситуации, создавая внешним видом и поведением угрозу причинения себе и окружающим телесных повреждений, а также угрозу безопасности полета, — сообщается в материалах суда.

В ходе допросов обвиняемый дал признательные показания. В отношении мужчины была выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 февраля 2022 года.

В октябре дебошир набросился на сотрудников полиции в аэропорту Толмачево.

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авиадебоширсудсамолет S7
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