Бывшему главе Искитимского района, обвиненному в незаконной продаже острова, разрешили выходить из дома

В пятницу, 10 декабря, в Искитимском районном суде прошло первое судебное заседание по делу в отношении бывшего главы Искитимского района Олега Лагоды. Его обвиняют в незаконной продаже острова площадью 175 тысяч квадратных метров. При этом обвиняемый был в курсе, что эта земля является собственностью федерального значения.

— Из обвинительного заключения следует, что Лагода О. В., являясь должностным лицом — главой органа местного самоуправления Искитимского района Новосибирской области, совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий, в виде отчуждения земельного участка, разрешенное использование которого не соответствовало цели, для которой испрашивался земельный участок, и имеющего территорию общего пользования в виде береговой полосы, не подлежащей приватизации, — сообщается на сайте суда.