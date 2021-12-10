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Бывшему главе Искитимского района, обвиненному в незаконной продаже острова, разрешили выходить из дома

С конца прошлого года Олег Лагода находился под домашним арестом

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Проданный обвиняемым остров являлся федеральной землей

Проданный обвиняемым остров являлся федеральной землей

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В пятницу, 10 декабря, в Искитимском районном суде прошло первое судебное заседание по делу в отношении бывшего главы Искитимского района Олега Лагоды. Его обвиняют в незаконной продаже острова площадью 175 тысяч квадратных метров. При этом обвиняемый был в курсе, что эта земля является собственностью федерального значения.

— Из обвинительного заключения следует, что Лагода О. В., являясь должностным лицом — главой органа местного самоуправления Искитимского района Новосибирской области, совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий, в виде отчуждения земельного участка, разрешенное использование которого не соответствовало цели, для которой испрашивался земельный участок, и имеющего территорию общего пользования в виде береговой полосы, не подлежащей приватизации, — сообщается на сайте суда.

Олег Лагода обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное главой органа местного самоуправления».

В ходе заседания меру пресечения в отношении обвиняемого изменили с домашнего ареста на запрет определенных действий. Под домашним арестом Олег Лагода находился с конца прошлого года.

В сентябре журналист НГС Ксения Лысенко рассказала, как на побережье Обского водохранилища, недалеко от села Красный Яр, появилась роскошная частная собственность за 80 миллионов рублей, которой владеет экс-депутат и бывший охранник в местном ЧОП.

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