Бывшему главе Искитимского района, обвиненному в незаконной продаже острова, разрешили выходить из дома

В пятницу, 10 декабря, в Искитимском районном суде прошло первое судебное заседание по делу в отношении бывшего главы Искитимского района Олега Лагоды. Его обвиняют в незаконной продаже острова площадью 175 тысяч квадратных метров. При этом обвиняемый был в курсе, что эта земля является собственностью федерального значения.
— Из обвинительного заключения следует, что
Олег Лагода обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное главой органа местного самоуправления».
В ходе заседания меру пресечения в отношении обвиняемого изменили с домашнего ареста на запрет определенных действий. Под домашним арестом Олег Лагода находился с конца прошлого года.
В сентябре журналист НГС Ксения Лысенко рассказала, как на побережье Обского водохранилища, недалеко от села Красный Яр, появилась роскошная частная собственность за 80 миллионов рублей, которой владеет экс-депутат и бывший охранник в местном ЧОП.