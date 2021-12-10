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Сибиряк поссорился со знакомым, зарезал его и сбросил с балкона — дело дошло до суда

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы

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Полиция задержала 39-летнего знакомого убитого сразу же после инцидента

Полиция задержала 39-летнего знакомого убитого сразу же после инцидента

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В городе Куйбышеве Новосибирской области мужчина поссорился со знакомым, избил его, зарезал и сбросил с балкона. Следователи завершили расследование и передают дело в суд. Инцидент произошел еще 2 октября.

— Ночью в полицию поступило сообщение от соседей об обнаружении возле дома на улице Квартал № 1 тела мужчины, предположительно, с признаками падения с высоты. При осмотре трупа были обнаружены повреждения, характерные для ножевого ранения. При обходе квартир полицейские обнаружили в одном из помещений подозреваемого в совершении преступления, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полиция задержала 39-летнего знакомого убитого. Следователи возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

— Следствием установлено, что между фигурантом по делу и 35-летним мужчиной возникла словесная ссора. В ходе разговора обвиняемый нанес удары кулаками по телу и лицу последнего, после чего взял кухонный нож и нанес им один удар в область груди, от которого потерпевший скончался на месте происшествия, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Затем пьяный мужчина попросил знакомого помочь ему скинуть тело с балкона 5-го этажа, что и было сделано. Вину обвиняемый полностью признал. Ему грозит срок от 6 до 15 лет. Расследование завершено.

В июне новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела против 47-летнего новосибирца, который пытался выбросить жену из окна.

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ссораубийствосуд
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