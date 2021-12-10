Сибиряк поссорился со знакомым, зарезал его и сбросил с балкона — дело дошло до суда

В городе Куйбышеве Новосибирской области мужчина поссорился со знакомым, избил его, зарезал и сбросил с балкона. Следователи завершили расследование и передают дело в суд. Инцидент произошел еще
— Ночью в полицию поступило сообщение от соседей об обнаружении возле дома на улице Квартал
Полиция задержала 39-летнего знакомого убитого. Следователи возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
— Следствием установлено, что между фигурантом по делу и 35-летним мужчиной возникла словесная ссора. В ходе разговора обвиняемый нанес удары кулаками по телу и лицу последнего, после чего взял кухонный нож и нанес им один удар в область груди, от которого потерпевший скончался на месте происшествия, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Затем пьяный мужчина попросил знакомого помочь ему скинуть тело с балкона
В июне новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела против