Сибиряк поссорился со знакомым, зарезал его и сбросил с балкона — дело дошло до суда

В городе Куйбышеве Новосибирской области мужчина поссорился со знакомым, избил его, зарезал и сбросил с балкона. Следователи завершили расследование и передают дело в суд. Инцидент произошел еще 2 октября .

— Ночью в полицию поступило сообщение от соседей об обнаружении возле дома на улице Квартал № 1 тела мужчины, предположительно, с признаками падения с высоты. При осмотре трупа были обнаружены повреждения, характерные для ножевого ранения. При обходе квартир полицейские обнаружили в одном из помещений подозреваемого в совершении преступления, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.