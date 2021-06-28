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Новосибирец показал следователям, как пытался сбросить жену с 8-го этажа на ОбьГЭС

СК опубликовал видео с показаниями обвиняемого

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Новосибирец пытался сбросить свою супругу с 8-го этажа

Новосибирец пытался сбросить свою супругу с 8-го этажа

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Пьяный новосибирец пытался сбросить жену с 8-го этажа

Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего новосибирца, который пытался выбросить жену из окна.

Его обвиняют по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Следователи установили, что днем 25 марта обвиняемый вместе с женой и ее сестрой выпивали в квартире на улице Приморская на ОбьГЭСе.

— Между мужчиной и его 44-летней супругой возникла ссора, в ходе которой муж высказал своей супруге угрозу убийством, открыл окно на кухне квартиры, после чего в коридоре схватил за волосы свою супругу и потащил ее к открытому окну, где, подняв ее на подоконник пытался выбросить потерпевшую из окна 8 этажа многоэтажного жилого дома, — сообщили в следственном управлении СК России по НСО.

Но сестра женщины оттолкнула пьяного мужчину и его супругу от открытого окна в квартиру и закрыла его створку. Новосибирец показал следователям, как он пытался сбросить женщину.

Этот момент следователи записали на видео.

Обвиняемый признал свою вину частично — его заключили под стражу. Сейчас прокурор утвердил обвинительное заключение, уголовно дело направят в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

Молодой человек выпал из окна в Первомайском районе Новосибирска. Его тело обнаружили очевидцы на пандусе дома № 13 на улице Березовой.

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ОбьГЭСкриминалокно
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