Новосибирец показал следователям, как пытался сбросить жену с 8-го этажа на ОбьГЭС

Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего новосибирца, который пытался выбросить жену из окна.

Его обвиняют по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Следователи установили, что днем 25 марта обвиняемый вместе с женой и ее сестрой выпивали в квартире на улице Приморская на ОбьГЭСе.

— Между мужчиной и его 44-летней супругой возникла ссора, в ходе которой муж высказал своей супруге угрозу убийством, открыл окно на кухне квартиры, после чего в коридоре схватил за волосы свою супругу и потащил ее к открытому окну, где, подняв ее на подоконник пытался выбросить потерпевшую из окна 8 этажа многоэтажного жилого дома, — сообщили в следственном управлении СК России по НСО.

