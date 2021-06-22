На Первомайке возле одной из многоэтажек обнаружили тело молодого человека

Молодой человек выпал из окна в Первомайском районе Новосибирска. Его тело обнаружили очевидцы на пандусе дома
Как сообщили очевидцы в группе «Моя Первомайка» в соцсети «ВКонтакте», молодой человек выпал из окна 11-го этажа и травмы от падения оказались несовместимыми с жизнью.
В МВД по Новосибирску рассказали, что в 15:00 поступил звонок о падении человека с высоты. Следственный комитет по Новосибирской области оперативно не смог предоставить информацию.
Обновлено. В пресс-службе СКР по Новосибирской области прокомментировали ситуацию.
— Проводится проверка по факту обнаружения на улице Березовой, 13 тела мужчины 1983 года рождения с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты. На месте происшествия работают следователи регионального следственного управления, проводятся проверочные мероприятия. После выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение, — пояснили в ведомстве.
В Новосибирске подросток с инвалидностью погиб после падения с 19-го этажа. Следственный комитет РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту гибели 14-летнего подростка в Заельцовском районе.