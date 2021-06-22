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На Первомайке возле одной из многоэтажек обнаружили тело молодого человека

Очевидцы рассказывают, что он упал с 11-го этажа

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Инцидент произошел в 15 часов

Инцидент произошел в 15 часов

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Молодой человек выпал из окна в Первомайском районе Новосибирска. Его тело обнаружили очевидцы на пандусе дома № 13 на улице Березовой.

Как сообщили очевидцы в группе «Моя Первомайка» в соцсети «ВКонтакте», молодой человек выпал из окна 11-го этажа и травмы от падения оказались несовместимыми с жизнью.

В МВД по Новосибирску рассказали, что в 15:00 поступил звонок о падении человека с высоты. Следственный комитет по Новосибирской области оперативно не смог предоставить информацию.

Обновлено. В пресс-службе СКР по Новосибирской области прокомментировали ситуацию.

— Проводится проверка по факту обнаружения на улице Березовой, 13 тела мужчины 1983 года рождения с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты. На месте происшествия работают следователи регионального следственного управления, проводятся проверочные мероприятия. После выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение, — пояснили в ведомстве.

В Новосибирске подросток с инвалидностью погиб после падения с 19-го этажа. Следственный комитет РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту гибели 14-летнего подростка в Заельцовском районе.

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окносмертьПервомайка
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