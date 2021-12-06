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В Новосибирске два подростка с ножом напали на 15-летних парней

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде

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Подозреваемые показали место, где напали на <nobr class="_">15-летних</nobr> парней

Подозреваемые показали место, где напали на 15-летних парней

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В Новосибирске в районе метро «Березовая роща» 28 ноября два подростка напали на двух 15-летних парней.

Двое несовершеннолетних подозреваемых, угрожая ножом, отобрали у подростков мобильные телефоны стоимостью 40 и 13 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статье 162 УК РФ (разбой).

— По данным следствия, 28 ноября в вечернее время в правоохранительные органы обратились двое 15-летних подростков, которые сообщили о совершенном в отношении них разбойном нападении на территории ПКиО «Березовая Роща» в Дзержинском районе города Новосибирска, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Пострадавшие объяснили, что к ним применили насилие и угрожали ножом. С двумя похищенными телефонами подозреваемые скрылись с места преступления. С помощью камер видеонаблюдения следователи выяснили, что на подростков напали двое несовершеннолетних жителей Тогучинского района. После очной ставки подозреваемые дали признательные показания. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование дела продолжается.

На площади Маркса в Новосибирске на 17-летнего подростка напал незнакомец с ножом и нанес ему несколько ударов. Инцидент произошел днем 8 ноября. Как стало известно позже, на подростка напал его ровесник. Он взят под стражу.

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