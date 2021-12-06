В Новосибирске два подростка с ножом напали на 15-летних парней

В Новосибирске в районе метро «Березовая роща» 28 ноября два подростка напали на двух
Двое несовершеннолетних подозреваемых, угрожая ножом, отобрали у подростков мобильные телефоны стоимостью 40 и 13 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статье 162 УК РФ (разбой).
— По данным следствия, 28 ноября в вечернее время в правоохранительные органы обратились двое
Пострадавшие объяснили, что к ним применили насилие и угрожали ножом. С двумя похищенными телефонами подозреваемые скрылись с места преступления. С помощью камер видеонаблюдения следователи выяснили, что на подростков напали двое несовершеннолетних жителей Тогучинского района. После очной ставки подозреваемые дали признательные показания. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование дела продолжается.
На площади Маркса в Новосибирске на