Отказался от дачи показаний: суд взял под стражу 17-летнего парня за нападение с ножом на своего ровесника

17-летний парень взят под стражу в Новосибирске за нападение на ровесника
Сегодня, 10 ноября, Ленинский районный суд Новосибирска избрана мера пресечения 17-летнему парню, ранил ножом своего ровесника на площади Маркса.
Его обвиняют по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия». Подростка взяли под стражу в зале суда. Мера пресечения будет действовать до 8 января.
— По уголовному делу выполнен необходимый объем первоначальных следственных и процессуальных действий, назначены судебные экспертизы. В ходе допроса он от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции Российской Федерации. Сегодня по ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
Инцидент произошел днем 8 ноября. 17-летний пострадавший гулял в компании друзей и своей девушки, когда к ним подошел незнакомец и ударил по щеке девушку. Парень заступился за подругу, но в ответ нападавший продемонстрировал нож и нанес удар. По информации источника НГС в правоохранительных органах, у подростка проникающее колото-резаное ранение поясничной области слева, ранение левой почки, ранение мышечных тканей.
Врачи прооперировали пострадавшего подростка, он находится в тяжелом состоянии в реанимации на аппарате ИВЛ. Об этом корреспонденту НГС рассказал отец девушки, за которую заступился раненый парень.
Нападавшего задержали в тот же вечер.
Как удалось выяснить, это не единичный случай нападения в тот день. После происшествия жительница Новосибирска Оксана заявила, что ее дочь пострадала при похожих обстоятельствах. Она считает, что нападавший — тот же самый человек. На улице Костычева возле детского спортивного центра «Тигр» к дочери подошел незнакомец.
— Он закричал: «Что ты смотришь на меня?» и два раза ударил ее кулаком в грудь. Пнул ее по ногам. Потом достал раскладной нож и начал им размахивать у ее лица приговаривая: «Не смотри, а то убью тебя!» Дочь стояла в ступоре и плакала. Он крикнул ей: «Чтоб я тебя больше здесь не видел!», и дочь побежала ко мне на работу, но он за ней шел по пятам. Я увидела его в окно. Хотела побежать за ним, но дочь не пустила, пояснив, что у него в руках нож, — рассказала корреспонденту НГС жительница Новосибирска Оксана.
Со слов женщины, инцидент произошел недалеко от дома, где они живут с дочерью. Они тут же пошли в полицию и написали заявление.
21 сентября в Центральном районном суде Новосибирска избрали меру пресечения подозреваемому в убийстве 16-летнего подростка из Новокузнецка на новосибирском пляже. Мужчину задержали спустя три года после преступления на территории города Калининграда и этапировали в Новосибирск. Он признал вину по предъявленному обвинению в убийстве Дмитрия Абрамова.