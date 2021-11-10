Отказался от дачи показаний: суд взял под стражу 17-летнего парня за нападение с ножом на своего ровесника

Со слов женщины, инцидент произошел недалеко от дома, где они живут с дочерью. Они тут же пошли в полицию и написали заявление.



21 сентября в Центральном районном суде Новосибирска избрали меру пресечения подозреваемому в убийстве 16-летнего подростка из Новокузнецка на новосибирском пляже. Мужчину задержали спустя три года после преступления на территории города Калининграда и этапировали в Новосибирск. Он признал вину по предъявленному обвинению в убийстве Дмитрия Абрамова.