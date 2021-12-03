В МВД отчитались о проверках новосибирского СНТ, где жители сами устраивают облавы на закладчиков

МВД по Новосибирской области объяснили ситуацию с проверками и рейдами в СНТ, из которого НГС делал репортаж в ноябре.

Как мы писали ранее, дачный поселок (его название мы не можем сообщать в целях соблюдения законодательства — Прим.ред.) является частью Новосибирского района и располагается на окраине Затулинки (городские дома отделяет от домов СНТ расстояние менее 1 километра). Из-за своей оторванности от города стал излюбленным местом для закладок наркотиков. По словам жителей, полиция не реагирует на их звонки и обращения, в результате тем пришлось самостоятельно патрулировать улицы и бороться с закладчиками и теми, кто приезжает сюда, купив наркотики в интернете.