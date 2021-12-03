В МВД отчитались о проверках новосибирского СНТ, где жители сами устраивают облавы на закладчиков

МВД по Новосибирской области объяснили ситуацию с проверками и рейдами в СНТ, из которого НГС делал репортаж в ноябре.
Как мы писали ранее, дачный поселок (его название мы не можем сообщать в целях соблюдения законодательства — Прим.ред.) является частью Новосибирского района и располагается на окраине Затулинки (городские дома отделяет от домов СНТ расстояние менее 1 километра). Из-за своей оторванности от города стал излюбленным местом для закладок наркотиков. По словам жителей, полиция не реагирует на их звонки и обращения, в результате тем пришлось самостоятельно патрулировать улицы и бороться с закладчиками и теми, кто приезжает сюда, купив наркотики в интернете.
В полиции сообщили, что за текущий год с заявлениями по факту незаконного оборота наркотиков и торговли алкоголем в СНТ в полицию обращались трижды.
— 2021 году в полицию поступило 2 сообщения по факту незаконного оборота наркотиков. В рамках проведения доследственных проверок информация не подтвердилась, — объяснили в полиции.
Ещё одно сообщение касалось торговли алкоголем, который разливают в гаражах СНТ, — по нему, как говорят в МВД, проводится проверка.
Корреспондент НГС также запросил информацию о количестве рейдов, которые проводила полиция в СНТ за год, и числе составленных в ходе этих рейдов протоколов, однако в МВД не смогли дать ответ на этот вопрос. Как объяснили в пресс-службе, статистика по отдельным территориям не ведется, а итоговые данные по Новосибирску и области станут известны в 2022 году.
— В настоящее время планируется еженедельное проведение рейдовых мероприятий на территории СНТ, рассматривается вопрос о включении желающих членов СНТ в состав добровольной народной дружины. Ситуация взята на контроль руководством ГУ МВД России по Новосибирской области, — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
По словам местного жителя СНТ, пожелавшего сохранить анонимность, вчера, 2 декабря, в общий чат жителей дачного посёлка действительно добавились двое сотрудников правоохранительных органов. Рейдов с их участием пока не проводилось.
В этом году в распоряжении редакции оказались данные по количеству магазинов и кладов наркотиков в разных регионах Сибири и Москве. Среди них Новосибирск вышел на второе место, сильно оторвавшись от остальных. Мы изучили данные и попробовали понять, что это значит.