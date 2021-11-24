В Новосибирске передали в суд дело о двойном убийстве из-за ревности

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве мужчины и женщины. Оно произошло 8 августа на улице Одоевского в Первомайском районе Новосибирска. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 32-летнего мужчины.
По данным следствия, 33-летние сожители пришли в гости к супружеской паре.
— Во время распития алкоголя между мужчинами возник конфликт из-за того, что хозяину квартиры показалось, что гость уделяет внимание его супруге. После этого 32-летний обвиняемый хозяин квартиры взял нож и нанес им гостю множественные ранения в область шеи и головы, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.
На защиту потерпевшего бросилась его сожительница, которой обвиняемый также нанес ножевые ранения. Когда пострадавшие перестали подавать признаки жизни, нападавший скрылся. Хозяйка квартиры выбежала на улицу и стала просить о помощи, на место вызвали полицию. Вскоре убийцу задержали, он полностью признал вину. Против него завели уголовное дело за убийство двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
— Уголовное дело рассмотрит по существу Новосибирский областной суд. Санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, — сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.
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