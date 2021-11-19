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Шестерых мужчин наказали за разгром теплицы и убийство гражданина Китая

Преступление произошло в июле 2019 года

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Мужчины не имели постоянной регистрации в России

Мужчины не имели постоянной регистрации в России

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Суд в Новосибирске вынес приговор шестерым гражданам Узбекистана. Их признали виновными в разбое и убийстве гражданина Китая.

По данным следствия, ночью 24 июля 2019 года фигуранты дела напали на двух граждан Китая на территории тепличного комплекса в Новосибирской области. Ущерб от их действий составил около 1,3 миллиона рублей.

— Кроме того, ночью 29 августа 2019 года злоумышленники, применяя насилие и предметы, используемые в качестве оружия, напали на шестерых граждан КНР, причинив потерпевшим материальный ущерб на сумму 400 тысяч рублей, при этом в ходе совершения разбойного нападения один гражданин КНР был убит, — добавили в Следственном комитете по Новосибирской области.

По информации прокуратуры НСО, нападения были в Новосибирском и Искитимском районах области.

— В результате нападения у потерпевших похищены денежные средства и материальные ценности на общую сумму почти 1,7 млн рублей, — сообщили в прокуратуре.

Трех мужчин признали виновными по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, двоих лиц — по п. «б» ч. 4 ст. 162, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, одного — по п. «в» ч. 4 ст. 162, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Ч. 4 ст. 162 УК РФ — разбой в особо крупном размере, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, сопряженное с разбоем.

Приговором суда пятерым осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет каждому. Мужчине, совершившему убийство, дали 16 лет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.

Летом в суд поступило дело банды разбойников, которые грабили людей, гулявших Инюшенском и Сосновом борах.

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СКсудразбой
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