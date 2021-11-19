Шестерых мужчин наказали за разгром теплицы и убийство гражданина Китая

Суд в Новосибирске вынес приговор шестерым гражданам Узбекистана. Их признали виновными в разбое и убийстве гражданина Китая.

По данным следствия, ночью 24 июля 2019 года фигуранты дела напали на двух граждан Китая на территории тепличного комплекса в Новосибирской области. Ущерб от их действий составил около 1,3 миллиона рублей.

— Кроме того, ночью 29 августа 2019 года злоумышленники, применяя насилие и предметы, используемые в качестве оружия, напали на шестерых граждан КНР, причинив потерпевшим материальный ущерб на сумму 400 тысяч рублей, при этом в ходе совершения разбойного нападения один гражданин КНР был убит, — добавили в Следственном комитете по Новосибирской области.