Разбойные нападения и вымогательства: прокуратура передала в суд дело новосибирской банды

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4-х жителей Новосибирска. Их обвиняют в создании и участии в банде — в ее составе они совершили 13 преступлений.



В зависимости от роли и степени участия каждого участника группировки обвиняют в 13-ти преступлениях. Среди них мошенничество, незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, разбойные нападения, грабежи, кражи, вымогательства, похищения паспортов и других важных документов.