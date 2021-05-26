Разбойные нападения и вымогательства: прокуратура передала в суд дело новосибирской банды

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4-х жителей Новосибирска. Их обвиняют в создании и участии в банде — в ее составе они совершили 13 преступлений.
В зависимости от роли и степени участия каждого участника группировки обвиняют в 13-ти преступлениях. Среди них мошенничество, незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, разбойные нападения, грабежи, кражи, вымогательства, похищения паспортов и других важных документов.
— По версии следователей регионального СКР, участники банды и еще один обвиняемый, вооруженные огнестрельным оружием, с февраля по апрель 2020 года совершили на территории Новосибирска разбойные нападения на 10 граждан. Они ограбили 4-х граждан, которые гуляли в Инюшенском и Сосновом борах в Новосибирске, а также вымогали у них и их родственников денежные средства, похищали паспорта и другие важные документы, — сообщили в покуратуре по Новосибирской области.
Также, по информации ведомства, один из обвиняемых в этот период украл из квартиры родственника одного из потерпевших ценное имущество, а с его банковского счета — деньги.
Свою вину в этих преступелниях обвиняемые не признают.
Уголовное дело направят в Новосибирский областной суд. По информации прокуратуры НСО, за эти преступления новосибирцам может грозить наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
Сегодня стало известно, что «Экологию-Новосибирск» обвинили в мошенничестве на 8,5 млн рублей. Дело завели после проверки томской прокуратуры.