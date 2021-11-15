Работали в трех жилых домах: в Новосибирске накрыли группу телефонных мошенников — кто ими управлял

— Задержание проводилось без нашего ведома, нас даже не поставили в известность, и мы не видели, как проводилось задержание, — откровенно возмутилась сотрудник УК.

Преступления совершались в НСО и Ленинградской области с августа по ноябрь 2021 года.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Сотрудниками уголовного розыска при поддержке бойцами ОМОН задержаны 29 человек, из них два администратора новосибирских офисов. Администратор третьего офиса не задержан по причине его заболевания ковидом и нахождения в реанимации. В помещениях, где действовали мошенники, силовики провели обыски и изъяли более 15 мобильных телефонов, около 30 кредитных карт, планшеты и ноутбуки, а также тетради с записями, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.



При обысках в квартирах задержанных управляющих офисами — 32-летней жительницы Кировского района и 38-летней жительницы Ленинского района — также обнаружили и изъяли мобильные телефоны, банковские карты, ноутбук и планшет. Обе женщины дали признательные показания и отпущены под подписку о невыезде.

