Работали в трех жилых домах: в Новосибирске накрыли группу телефонных мошенников — кто ими управлял

В трех офисах Новосибирска задержали банду телефонных мошенников
В Новосибирск привезли 32-летнего мужчину из Санкт-Петербурга. Полиция предполагает, что он управлял группой мошенников. Подозреваемые организовали колл-центр, который выманивал деньги.
11 ноября в Новосибирске полицейские проводили операцию в трех офисах на улицах Оловозаводская, 6/1, Пархоменко, 29 и Немировича-Данченко, 135в, сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.
В управляющей компании «Сергиев пассаж», обслуживающей здание на Оловозаводской, 6/1, подтвердили факт задержания сотрудников офиса, но не смогли пояснить, сколько времени мошенники занимали помещение.
— Задержание проводилось без нашего ведома, нас даже не поставили в известность, и мы не видели, как проводилось задержание, — откровенно возмутилась сотрудник УК.
Преступления совершались в НСО и Ленинградской области с августа по ноябрь 2021 года.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Сотрудниками уголовного розыска при поддержке бойцами ОМОН задержаны 29 человек, из них два администратора новосибирских офисов. Администратор третьего офиса не задержан по причине его заболевания ковидом и нахождения в реанимации. В помещениях, где действовали мошенники, силовики провели обыски и изъяли более 15 мобильных телефонов, около 30 кредитных карт, планшеты и ноутбуки, а также тетради с записями, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
При обысках в квартирах задержанных управляющих офисами — 32-летней жительницы Кировского района и 38-летней жительницы Ленинского района — также обнаружили и изъяли мобильные телефоны, банковские карты, ноутбук и планшет. Обе женщины дали признательные показания и отпущены под подписку о невыезде.
В отношении лидера группы решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста и переквалификации уголовного дела на ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой». Санкция статьи предусматривает до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Сотрудники полиции устанавливают личности граждан, ставших жертвами мошенников, и причастность главаря к аналогичным преступлениям на территории города Новосибирска.
НГС рассказывал, что 11 ноября в Ленинском районе Новосибирска сотрудники полиции совместно с бойцами ОМОНа накрыли банду телефонных мошенников. Операция проводилась на улице Пархоменко, 29, где злоумышленники под видом блогеров арендовали помещение на первом этаже.