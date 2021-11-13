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Девушка пыталась пронести наркотики мужу в колонию — ей грозит до 20 лет лишения свободы

Девушка хотела пронести 25 капсул

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Девушка несла наркотики своему супругу

Девушка несла наркотики своему супругу

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В Новосибирске задержали девушку за попытку пронести наркотики в колонию

В Новосибирске задержали 22-летнюю жительницу Республики Тыва. Девушка хотела передать наркотики мужу, который находится в колонии. Как сообщают в ГУ МВД по Новосибирской области, девушка пыталась внутриполостным способом доставить 25 капсул с гашишем.

Подозреваемую задержали сотрудники ГУФСИН России по Новосибирской области. Девушка была срочно доставлена в больницу, где медики вывели из ее организма капсулы с наркотиками.

— По заключению экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Новосибирской области, внутри капсул находился гашиш общим весом около 75 граммов, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В МВД возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункта «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Девушке грозит срок до 20 лет лишения свободы.

В Новосибирске 27 сентября инспекторы ГИБДД остановили пешехода, который шел по обочине со стороны села Криводановки в сторону Новосибирска. Внимание сотрудников привлекло то, что на мужчине не было светоотражателей. После оказалось, что кроме административного нарушения, он совершил и уголовное: с собой у него были наркотики.

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ФСИНколонияполиция
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