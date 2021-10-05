Сибиряк прогулялся по обочине без светоотражателя и выронил пакет возле машины ГИБДД — за что его арестовали?

В Новосибирске 27 сентября инспекторы ГИБДД остановили пешехода, который шел по обочине со стороны села Криводановка в сторону Новосибирска. Сотрудников привлекло внимание то, что на мужчине не было светоотражателей. Но пешеход выронил черный полиэтиленовый пакет, в котором был килограмм героина.



— Гражданин двигался вне населенного пункта в одежде без светоотражающих элементов, чем нарушил часть 1 статьи 12.29 КоАП РФ, автоинспекторы пригласили его проследовать в служебный автомобиль для составления протокола об административном правонарушении, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.