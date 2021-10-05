Сибиряк прогулялся по обочине без светоотражателя и выронил пакет возле машины ГИБДД — за что его арестовали?

Сотрудники ГИБДД остановили сибиряка без светоотражателей и задержали за пакет
В Новосибирске 27 сентября инспекторы ГИБДД остановили пешехода, который шел по обочине со стороны села Криводановка в сторону Новосибирска. Сотрудников привлекло внимание то, что на мужчине не было светоотражателей. Но пешеход выронил черный полиэтиленовый пакет, в котором был килограмм героина.
— Гражданин двигался вне населенного пункта в одежде без светоотражающих элементов, чем нарушил часть 1 статьи 12.29 КоАП РФ, автоинспекторы пригласили его проследовать в служебный автомобиль для составления протокола об административном правонарушении, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Ч. 1 ст.12.29 КоАП РФ — нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения. Влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.
Мужчина был взволнован и заметно нервничал. Когда он садился в полицейскую машину, он обронил черный полиэтиленовый пакет, в котором находился сверток с порошкообразным веществом белого цвета, рассказали в МВД.
На место была вызвана следственно-оперативная группа полиции. Они отправили белый порошок на экспертизу, которая показала, что в свертке килограмм героина.
— Оперативниками установлено, что 29-летний злоумышленник накануне прибыл в Новосибирск из соседнего региона. По его легенде, цель приезда — поиск работы, — пояснили в МВД по Новосибирской области.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК РФ. Молодого человека взяли под стражу. Следователи проводят расследование.
Новосибирск находится на втором месте по количеству магазинов и кладов наркотиков в разных регионах Сибири и Москве. НГС изучили данные и попробовали понять, что это значит.