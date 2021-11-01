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Новосибирец показал, где спрятал тело убитого на Заельцовском кладбище — видео от СК

Подозреваемый признал свою вину

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Машина находилась на Ипподромской

Машина находилась на Ипподромской

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В Новосибирске задержанный показал спрятанный труп в машине

Новосибирские следователи опубликовали видео, на котором видно, как подозреваемый в жестоком убийстве на Заельцовском кладбище показывает, где спрятал тело жертвы.

На кадры попал процесс допроса, где мужчина рассказывает, что спрятал погибшего в автомобиле на улице Ипподромской.

— В автомобиле находится тело. Он был сюда привезен. Мной, — говорит задержанный.

После этого он показывает, как открыть машину.

В минувшую субботу, 30 октября, в полицию обратилась супруга мужчины, который, по ее словам, сутки как уехал на работу, но не вернулся назад. Его местонахождение определили на Заельцовском кладбище.

— Служебно-разыскная собака взяла след у одной из могил — неподалеку от этого места внимание оперативников привлекли следы крови на грунте. Вскоре здесь же был обнаружен и автомобиль заявленного в розыск мужчины. В салоне никого не оказалось. Вечером следующего дня оперативниками было обнаружено место сокрытия трупа. Установлено, что подозреваемый пытался сокрыть следы убийства, с этой целью он возвращался на место преступления, где и был задержан оперативниками, — ранее сообщали в ГУ МВД по Новосибирской области.

В пресс-службе СКР уточнили, что между мужчинами произошел конфликт. Сейчас в отношении задержанного заведено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство. Свою вину он признал частично.

На прошлой неделе стало известно, что дело об убийстве 36-летней Татьяны Кучеевой, которая уехала продавать автомобиль и пропала, передано в суд.

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следователиубийствоЗаельцовское кладбище
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