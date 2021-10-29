Поехала продавать Hyundai Creta и пропала: дело о жестоком убийстве 36-летней сибирячки передают в суд

Вину в преступлении молодые люди не признали. Уголовное дело направят в Новосибирский областной суд. Пару обвиняют в нарушении сразу нескольких статей уголовного кодекса.

Пункты «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем). Пункты «б», «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и часть 2 статьи 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа).



36-летняя Татьяна Кучеева пропала 12 ноября 2020 года — она уехала на встречу с покупателем своего автомобиля Hyundai Creta, и больше её никто не видел. Брат пропавшей девушки рассказывал, что ей кто-то позвонил, а «после разговора сестра быстро-быстро выбежала из дома, села в машину и, торопясь, уехала».