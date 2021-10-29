Поехала продавать Hyundai Creta и пропала: дело о жестоком убийстве 36-летней сибирячки передают в суд

В Новосибирске до суда дошло дело о жестоком убийстве из-за автомобиля
Зампрокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение молодой паре из Новосибирска. Их обвиняют в убийстве 36-летней Татьяны Кучеевой.
Обвиняемые и Татьяна были знакомы. По версии следствия, ночью 13 ноября 2020 года 27-летний мужчина и его 30-летняя подруга убили Татьяну, нанеся ей не менее 8 ударов молотком. После этого они угнали её автомобиль и украли некоторые вещи, а тело женщины обмотали в постельное белье и вывезли в лес.
— По данным следствия, обвиняемые, желая улучшить свое материальное положение, решили совершить особо тяжкое преступление в отношении своей знакомой 36-летней женщины, у которой в собственности имелся автомобиль. Для этого они разработали преступный план и распределили между собой роли, — рассказали в Следственном комитете.
Убийцы подыскали покупателя, который согласился купить машину Татьяны без документов и по цене ниже рыночной. Они арендовали на имя покупателя квартиру на Немировича-Данченко, 155/2 и под надуманным предлогом пригласили туда Татьяну.
12 ноября 2020 года женщина пришла в квартиру на встречу. Когда она отвлеклась, обвиняемый взял ключи от её машины, вышел на улицу и перегнал машину ближе к подъезду. Чуть позже к нему приехала подруга: она привезла с собой молоток.
— Они вместе прошли в квартиру, напали на женщину и нанесли ей не менее восьми ударов тупым предметом по голове, от чего последняя скончалась на месте происшествия. После убийства они похитили ее имущество (включая автомобиль) на общую сумму свыше 1 миллиона 400 тысяч рублей, — рассказали в СК.
Предполагается, что потом обвиняемые уничтожили следы преступления, обмотали тело погибшей в постельное белье и вывезли его в лес.
— Труп потерпевшей обнаружили в лесополосе возле одного из домов по улице Заобской Ленинского района Новосибирска. Тело было завернуто в простыню и засыпано снегом, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
Вину в преступлении молодые люди не признали. Уголовное дело направят в Новосибирский областной суд. Пару обвиняют в нарушении сразу нескольких статей уголовного кодекса.
Пункты «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем). Пункты «б», «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и часть 2 статьи 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа).
36-летняя Татьяна Кучеева пропала 12 ноября 2020 года — она уехала на встречу с покупателем своего автомобиля Hyundai Creta, и больше её никто не видел. Брат пропавшей девушки рассказывал, что ей кто-то позвонил, а «после разговора сестра быстро-быстро выбежала из дома, села в машину и, торопясь, уехала».
Поисками занимались полиция и волонтеры, позже подключился Следственный комитет.