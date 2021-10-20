До суда дошло дело против мужчины, который устроил разборки в редакции НГС

В Новосибирске прокуратура утвердила обвинительное заключение против Насими Насирова, который 19 мая 2021 года в редакции НГС устроил разборки из-за публикации о предпринимательнице Светлане Маниной.
В суд уголовное дело уйдет по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Ранее оно было возбуждено по ч.1, но позже переквалифицировано на более тяжкую часть.
Часть 1 говорит о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к распространению либо к отказу от распространения информации. В части 3 же идет речь тех же действиях, но соединенных с насилием над журналистом или с угрозой применения насилия. Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит срок до шести лет лишения свободы.
В мае этого года Насими Насиров пришел в редакцию НГС с двумя людьми, которых назвал братом и адвокатом. Сотрудники редакции были вынуждены вызвать охрану, а также записать поведение мужчины на видео. Насими нецензурно ругался и толкал журналиста. При этом мужчины ушли до прибытия Росгвардии.
Перед уходом Насими сказал:
— Как ты дальше жить будешь? У тебя дочь есть? Да что мне ваш суд и правовое государство? — кричал Насими (у редакции есть видеозапись этого). — Как закрою *** вашу редакцию, посмотрим, как вы будете потом кумекать, где работать со своими телефонами, видеокамерами.
В прокуратуре Новосибирской области опубликовали официальное сообщение о произошедшем:
— По версии следствия, 37-летний мужчина, недовольный публикацией о его знакомой, пришел в офис редакции сетевого издания. В присутствии журналистов он стал нецензурно выражаться и потребовал от корреспондента удалить ранее подготовленную и опубликованную им статью на официальном сайте издания, доступную для просмотра неограниченному кругу лиц. При этом журналист отказался исполнять незаконные требования и разъяснил фигуранту порядок обжалования публикаций, размещаемых в средствах массовой информации. Тогда мужчина подошел к потерпевшему и нанес ему не менее трех ударов, — говорится в официальном сообщении прокуратуры.
Уголовное дело будут рассматривать в Железнодорожном районном суде Новосибирска.
Светлана Манина, из-за публикации о которой мужчины устроили разборки, является известной бизнесвумен, телеведущей и владелицей бутика дорогой итальянской одежды Perfect Style в центре Новосибирска. Светлана Манина считает себя патриоткой и признается в любви к президенту Владимиру Путину. Еще недавно она была вхожа в правительство Новосибирской области: на завершение 9-го потока Всероссийского образовательного проекта «Женщина в бизнесе — ЖЕНЩИНА» она приглашала экс-звезду закрывшегося телепроекта «Дом-2» Евгению Феофилактову.
В начале июля Железнодорожный районный суд города Новосибирска отказался признавать пострадавшим Насими Насирова — дебоширу не понравилось, что на него завели дело. По его мнению, своим появлением в редакции он не мешал работе журналиста.