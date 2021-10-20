До суда дошло дело против мужчины, который устроил разборки в редакции НГС

В Новосибирске прокуратура утвердила обвинительное заключение против Насими Насирова, который 19 мая 2021 года в редакции НГС устроил разборки из-за публикации о предпринимательнице Светлане Маниной.

В суд уголовное дело уйдет по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Ранее оно было возбуждено по ч.1, но позже переквалифицировано на более тяжкую часть.

Часть 1 говорит о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к распространению либо к отказу от распространения информации. В части 3 же идет речь тех же действиях, но соединенных с насилием над журналистом или с угрозой применения насилия. Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит срок до шести лет лишения свободы.