СК рассказал, за что задержали замминистра ЖКХ и энергетики Новосибирской области

По данным следствия, в период с сентября по декабрь 2020 года Владимир Нормайкин «по согласованию с учредителем юридического лица способствовал тому, чтобы организация соответствовала условиям конкурса на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в Новосибирской области». 11 января 2021 года с этой организацией был заключен договор, пояснили в Следственном комитете.

— 18 октября, находясь в автомобиле учредителя организации, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области получил от последнего взятку в виде денег в сумме 2 млн 5 тысяч рублей, в особо крупном размере за общее покровительство по службе, — добавили в ведомстве.