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СК рассказал, за что задержали замминистра ЖКХ и энергетики Новосибирской области

Также по делу проходит еще один человек за дачу взятки

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Сегодня, 18 октября, согласно информации от СК, Владимир Нормайкин получил взятку в размере 2 млн 5 тысяч рублей

Сегодня, 18 октября, согласно информации от СК, Владимир Нормайкин получил взятку в размере 2 млн 5 тысяч рублей

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Следственный комитет НСО возбудил уголовное дело в отношении 55-летнего заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Владимира Нормайкина. Мужчину обвиняют в преступлении по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за общее покровительство по службе). Также по уголовному делу проходит некий 62-летний учредитель юрлица — по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с сентября по декабрь 2020 года Владимир Нормайкин «по согласованию с учредителем юридического лица способствовал тому, чтобы организация соответствовала условиям конкурса на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в Новосибирской области». 11 января 2021 года с этой организацией был заключен договор, пояснили в Следственном комитете.

— 18 октября, находясь в автомобиле учредителя организации, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области получил от последнего взятку в виде денег в сумме 2 млн 5 тысяч рублей, в особо крупном размере за общее покровительство по службе, — добавили в ведомстве.

Уголовные дела возбудили на основании материалов, предоставленных сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по городу Новосибирску. Фигурантов дел задержали, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательственную базу. Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что замминистра ЖКХ и энергетики задержали на рабочем месте утром 18 октября. Источники НГС связывали интерес силовиков с коррупционными преступлениями в рамках реализации проекта «Чистая питьевая вода»

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СКМинистерство ЖКХкоррупционный скандал
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