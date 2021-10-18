СК рассказал, за что задержали замминистра ЖКХ и энергетики Новосибирской области

Следственный комитет НСО возбудил уголовное дело в отношении 55-летнего заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Владимира Нормайкина. Мужчину обвиняют в преступлении по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за общее покровительство по службе). Также по уголовному делу проходит некий 62-летний учредитель юрлица — по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в особо крупном размере).
По данным следствия, в период с сентября по декабрь 2020 года Владимир Нормайкин «по согласованию с учредителем юридического лица способствовал тому, чтобы организация соответствовала условиям конкурса на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в Новосибирской области». 11 января 2021 года с этой организацией был заключен договор, пояснили в Следственном комитете.
— 18 октября, находясь в автомобиле учредителя организации, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области получил от последнего взятку в виде денег в сумме 2 млн 5 тысяч рублей, в особо крупном размере за общее покровительство по службе, — добавили в ведомстве.
Уголовные дела возбудили на основании материалов, предоставленных сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по городу Новосибирску. Фигурантов дел задержали, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательственную базу. Расследование продолжается.
Ранее стало известно, что замминистра ЖКХ и энергетики задержали на рабочем месте утром 18 октября. Источники НГС связывали интерес силовиков с коррупционными преступлениями в рамках реализации проекта «Чистая питьевая вода»