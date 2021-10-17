«Я на глубоком дне». Водитель троллейбуса стал бездомным после сотрудничества с «полковником ФСБ»

«Возвращать» деньги — 2,5 миллиона — Сергея отправили в «Росбанк». Он положил деньги на два счета, номера ему переслали. В тот же день Сергей получил «документ» (прислали также на почту копировального центра), что агентство «Новосел» получило деньги. Аферисты не поленились, решили подстраховаться, чтобы обман не вскрылся в тот же день.



Через пару дней «полковник», который всегда был на связи, так и не позвонил, как обещал. Сергей сам набрал его, ведь нужно было возвращать документы о праве собственности. Попал в настоящую ФСБ. Там ему сообщили, что никакой полковник Буров у них не работает. Отправили в полицию писать заявление.



С проданной квартиры он съехал молча, без скандалов, так ничего не сказав покупателям о своем участии в «спецоперации».



Сейчас он с отцом за 14 тысяч снимает крохотную комнату в старой трехэтажке. Плюс к тому он каждый месяц должен выплачивать долг по кредитам. Говорит, иногда перечисляет сколько может.



— Чтобы не подумали про меня, что я мошенник, скрываюсь от них, — объясняет Сергей. — Но это, конечно, мелочи по сравнению со всей суммой и процентами.



Сергей ругает себя:



— Все сейчас говорят мне: «Как так? Как ты мог?» Я не могу ничего ответить, сам не понимаю, когда осознаю, что я сделал. Оставил без дома и себя, и отца, опустился на такое дно, с которого уже вряд ли выберусь. Осталась одна работа. С двухтысячного года работал на троллейбусе, просто вожу людей. Наверное, без умственной работы мозги жиром заплывают. Не смог я всё адекватно воспринять. В любом случае надо что-то делать, как-то выкарабкиваться.

