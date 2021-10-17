«Я на глубоком дне». Водитель троллейбуса стал бездомным после сотрудничества с «полковником ФСБ»

— Я никогда не был доверчивым и истории про телефонных мошенников тоже читал, — говорит Сергей Кабанов, водитель троллейбуса из Екатеринбурга. — Из этих чужих историй об обманах я вынес четкую установку не сообщать по телефону личных данных и номеров карт. Но те люди меня ни о чем и не спрашивали. Наверно, отчасти этим и усыпили мою бдительность…
Из-за мошенников, которые просто позвонили ему по телефону, Сергей потерял квартиру и остался должен банкам
По всей стране процветает вид мошенничества, когда звонят якобы из силовых структур. И люди верят, потому что номера будто бы реальные, указанные на сайте ведомств. Первые случаи разводов по такой схеме начались еще год назад: «полковники» и «капитаны» спецслужб звонили, предлагали следовать инструкциям, чтобы не стать жертвами мошенников, люди сами несли к банкоматам деньги и перечисляли на счета, которые им диктовали.
— Всё началось со звонка «из Сбербанка», — рассказывает Сергей. — Звонили с московского номера: «Хотим уточнить, не подавали ли вы заявку на кредит». Я никаких кредитов никогда не брал и не собирался брать. Так и ответил. В ответ услышал: «Сейчас переключим на специалиста, чтобы разъяснить ситуацию».
«Специалиста» звали Александр Антипов. Он сообщил Сергею: идет попытка смены финансового номера, кто-то пытается по его данным оформить кредит на себя.
Якобы его данные продали недобросовестные сотрудники банка. Встревоженного Сергея успокоили: сейчас будут работать над этой ситуацией. Пообещали, что в ближайшее время на него выйдет сотрудник правоохранительных органов.
И сотрудник действительно через какое-то время позвонил, представился полковником ФСБ Дмитрием Владимировичем Буровым. Чтобы рассеять недоверие, сам предложил Сергею проверить входящий номер. Сергей зашел на сайт ФСБ по Свердловской области. Действительно номер телефона доверия, указанный на сайте, был тот же самый, с которого звонил «полковник».
— Если б я сам позвонил на тот номер, я попал бы в реальную приемную ФСБ, спросил бы, работает ли у них сотрудник Буров, и ничего бы со мной не случилось, — переживает Сергей. — Но я в тот момент был уверен, что «подделать» городские номера невозможно. Через какое-то время полковник снова перезвонил, рассказал мне, что заявка на кредит в
В первый раз в Сбербанке, куда его отправили из «ФСБ», Сергею по справке о доходах отказали в миллионном кредите. Дали только
На следующий день «фсбшник» отправил его в «МТС-Банк» взять еще один миллион. И водителю троллейбуса с зарплатой в
Отдавать обратно кредитные деньги Сергея отправили в банкомат. «Фсбшник» пояснил, что отделения банков, возможно, участвуют в махинациях, их надо проверять.
— У нас, говорит, есть банк-партнер — «Открытие», он проверен. Я должен через него перевести деньги и сохранить все чеки. Потом деньги перекинут на счета банков, где я брал займы, — рассказывает Сергей.
Сергей сделал всё по инструкции. Перевел деньги на счета, которые ему продиктовали по телефону. Дальше его отправили в ближайший копировальный центр, на почту этого центра ему выслали два документа о закрытии счетов. Мошенники состряпали два документа, нарисовали печати двух известных банков, написали, что Сергей больше никому ничего не должен.
Только он вздохнул спокойно, что всё закончилось, ему снова позвонил из «Сбербанка» сотрудник Антипов. И сообщил, мол, его терзают смутные сомнения, что вся эта история с кредитами, которые пытались оформить мошенники, — часть другой большой аферы. Истинная цель преступников — отобрать у Сергея квартиру. А кредиты они берут перед отъемом жилья для отвода глаз, чтобы переключить внимание жертвы.
— Антипов сказал, что данные о моей квартире пропали из базы ЕГРН. Объяснил, что кто-то уже давно пытается присвоить себе мою квартиру.
— Неужели не закрались подозрения, зачем сотруднику банка лезть в базу ЕГРН?
— Он убедительно объяснил, что у них были случаи, когда люди от кредитов отбились, а после этого квартиру потеряли. Я испугался в тот момент, ведь это наше с отцом единственное жилье.
Дальше на связь вышел «полковник». Предложил действовать по такой же схеме: заключить фиктивную сделку о продаже квартиры через агентство недвижимости, а деньги вернуть обратно. Продать квартиру Буров предложил через агентство «Новосел», якобы руководство там в курсе ситуации и сотрудничает с органами. Известное агентство недвижимости с нормальной репутацией, давно работающее на рынке, — еще один фактор, который располагал к доверию.
Сергей сам позвонил в агентство, пришли риелторы, посмотрели квартиру — «двушку» в панельном доме, привели покупателей.
— «Фсбшник» предупредил: риелторам говорить ничего не надо, они не в курсе операции. Знает только начальство, — говорит Сергей.
Сделку оформляли у нотариуса. Квартира наполовину принадлежала Сергею, наполовину — его
— Отцу я, конечно, всё рассказал, объяснил, зачем продаю, — говорит Сергей. — Тем не менее нотариус отказался регистрировать сделку, поговорив с отцом. Папа не мог вспомнить адрес, где мы живем. Нотариус засомневался в его дееспособности, действительно ли папа понимает, что делает.
Проблему решил «полковник Буров». На следующий день через курьера Сергею доставили справку о дееспособности отца с печатью психиатрической больницы
В итоге Сергей продал квартиру женщине: она приобрела ее для сына.
— Меня проинструктировали, что я должен вернуть эти деньги агентству. Покупателям начальство всё объяснит, им за это предоставят бонусы и скидки при следующей сделке, — вспоминает Сергей.
«Возвращать» деньги —
Через пару дней «полковник», который всегда был на связи, так и не позвонил, как обещал. Сергей сам набрал его, ведь нужно было возвращать документы о праве собственности. Попал в настоящую ФСБ. Там ему сообщили, что никакой полковник Буров у них не работает. Отправили в полицию писать заявление.
С проданной квартиры он съехал молча, без скандалов, так ничего не сказав покупателям о своем участии в «спецоперации».
Сейчас он с отцом за
— Чтобы не подумали про меня, что я мошенник, скрываюсь от них, — объясняет Сергей. — Но это, конечно, мелочи по сравнению со всей суммой и процентами.
Сергей ругает себя:
— Все сейчас говорят мне: «Как так? Как ты мог?» Я не могу ничего ответить, сам не понимаю, когда осознаю, что я сделал. Оставил без дома и себя, и отца, опустился на такое дно, с которого уже вряд ли выберусь. Осталась одна работа. С двухтысячного года работал на троллейбусе, просто вожу людей. Наверное, без умственной работы мозги жиром заплывают. Не смог я всё адекватно воспринять. В любом случае надо что-то делать, как-то выкарабкиваться.
Юристы, которые помогают Сергею, считают, что есть возможность вернуть квартиру, признав сделку недействительной, подав гражданский иск в суд. Всё дело в том, что справка о дееспособности отца от «ФСБ» была липовой. Если психолого-психиатрическая экспертиза признает, что
Сейчас Сергей признан потерпевшим, возбуждено уголовное дело (почему-то пока лишь по махинациям с кредитами, хотя в объяснении полицейским он рассказал свою историю полностью). Все «чеки», детализация звонков, липовые документы приобщены к делу. Дело расследует полиция.
— Данная схема обмана граждан получила довольно широкое распространение, но, несмотря на это, люди продолжают попадаться на уловки мошенников и терять колоссальные суммы денег, — сказали в отделе по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. — Полиция в очередной раз предупреждает о том, что сотрудники банков никогда не звонят клиентам и не просят сообщить какие-либо коды, номера карт или пароли из смс. Они также не требуют перевести ваши средства на «безопасные», «резервные» счета. Также злоумышленники могут представляться сотрудниками государственных структур и даже подделывать официальные телефонные номера. Если вам позвонили незнакомые люди и обращаются с подобными требованиями, с вами говорят мошенники. В таком случае самое простое и верное решение — прекратить разговор и не отвечать на последующие звонки. Как показала практика, мошенники могут быть очень убедительными и заставляют жертву выполнять их требования, угрожая уголовной ответственностью или потерей сбережений.