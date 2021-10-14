Подозреваемого в педофилии новосибирца задержали в Омской области

В Омской области полиция задержала 31-летнего мужчину, подозреваемого в педофилии. Он, по заявлению его жены, надругался над 15-летней девочкой в городе Оби.

— 12 октября в правоохранительные органы поступило сообщение о совершении 31-летним мужчиной преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении несовершеннолетней, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Следователи города Оби возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней).