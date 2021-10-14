Подозреваемого в педофилии новосибирца задержали в Омской области

В Омской области полиция задержала 31-летнего мужчину, подозреваемого в педофилии. Он, по заявлению его жены, надругался над
— 12 октября в правоохранительные органы поступило сообщение о совершении
Следователи города Оби возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней).
— Следствием установлено, что в вечернее время 11 октября подозреваемый, находясь в доме в городе Оби Новосибирской области, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении
31-летнего подозреваемого задержали в Омске и доставили к следователю территориального следственного органа. Сейчас идет расследование дела, задержанному должны выбрать меру пресечения, рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.
— Заявительница пояснила, что преступление произошло в ночь с 11 на 12 октября. Ее муж в состоянии алкогольного опьянения воспользовался ситуацией и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней племянницы, после чего убежал из дома, — сообщал прежде корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.
По словам источника, девочка учится в 9-м классе, характеризуется положительно. Школьница находилась под опекой своей бабушки, которая уехала в отпуск и оставила свою подопечную под присмотром ее тети. Все четверо проживают в одном доме.
Подозреваемый в совершении преступления ранее был судим за разбой и умышленное причинение вреда здоровью и отбывал срок в колонии. Мужчина нигде не работал, злоупотреблял алкоголем.
В воскресенье, 10 октября, у жительницы Октябрьского района Новосибирска в квартире был обнаружен труп недоношенного младенца. Его тело лежало в шкафу.