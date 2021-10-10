В Новосибирске конфликт из-за парковки дошел до драки
Вечером 9 октября на парковке дома по улице Дмитрия Донского, 30 произошла драка — пьяный мужчина оказался недоволен установленными в соседнем дворе парковочными «лягушками».
Как рассказала корреспонденту НГС жительница дома Светлана, мужчина живет в соседнем общежитии и привык оставлять свою машину на соседской парковке. По данным публичной кадастровой карты, парковка расположена между домами № 30 и 32/1, но относится к территории первого.
Конфликт начался в пятницу, 8 октября. По словам Светланы, в этот день установили две из запланированных «лягушек». Это мужчине не понравилось, он начал угрожать девушке. На следующий день он подошел к ней во дворе с угрозами снова.
— Это придомовой участок, который мы обслуживаем, убираем. Я пыталась ему это объяснить, но он был очень агрессивен. Пришел и давай ругаться: «Я всё сломаю, я разделаюсь с твоей машиной», — рассказала Светлана. — А вечером, когда мы пошли гулять с собакой, этот мужчина в нетрезвом состоянии вышел, начал ругаться матом, угрожать старшей по дому. Я сказала ему, что у нас есть документы на территорию, достала телефон, а он ударил его, разбил, накинулся на меня, я упала. Муж хотел его остановить, а он развернулся и накинулся на него, разбил ему лицо, разорвал куртку, потом накинул ему на голову и избивал. Муж держал собаку, чтобы она не убежала, потому что кругом машины, этот мужчина пытался пинать и душить её.
Позже нападавший вернулся еще с несколькими людьми и кувалдой выбил установленные «лягушки».
Светлана и ее соседи написали несколько заявлений в полицию об угрозах, нанесении вреда здоровью, личному и общедомовому имуществу. По ее словам, на место приезжал наряд полиции, но соседи мужчины отказались сообщить фамилию и номер его квартиры.
— Поступили заявления от гражданки, проживающей по адресу [улица Дмитрия Донского, 30], заявления приняты в установленном порядке, — сообщили в новосибирском ГУ МВД. — По факту порчи имущества и нанесения телесных повреждений ее супругу со стороны некого гражданина в настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Еще одна потасовка во дворе произошла 5 октября — конфликт попал на видео, на записи слышен звук, похожий на выстрел. А в конце сентября вспыхнул конфликт из-за сноса парковки на Вокзальной магистрали: водителя «Газели» прогнали метлой.