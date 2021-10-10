— Это придомовой участок, который мы обслуживаем, убираем. Я пыталась ему это объяснить, но он был очень агрессивен. Пришел и давай ругаться: «Я всё сломаю, я разделаюсь с твоей машиной», — рассказала Светлана. — А вечером, когда мы пошли гулять с собакой, этот мужчина в нетрезвом состоянии вышел, начал ругаться матом, угрожать старшей по дому. Я сказала ему, что у нас есть документы на территорию, достала телефон, а он ударил его, разбил, накинулся на меня, я упала. Муж хотел его остановить, а он развернулся и накинулся на него, разбил ему лицо, разорвал куртку, потом накинул ему на голову и избивал. Муж держал собаку, чтобы она не убежала, потому что кругом машины, этот мужчина пытался пинать и душить её.



Позже нападавший вернулся еще с несколькими людьми и кувалдой выбил установленные «лягушки».

