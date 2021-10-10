10 октября воскресенье
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 2/10
usd 71.99
eur 83.12
Тема дняИстории удачных и неудачных переездов в Москву
Все новости
Все новости

«Я разделаюсь с твоей машиной»: мужчина напал на пару с собакой из-за чужой парковки

Конфликт разгорелся на придомовой территории дома на улице Дмитрия Донского, 30

648
8Обсудить

Поделиться

Пара «лягушек» на парковке дома успела простоять всего два дня, хотя точно такие же за соседним общежитием никто не трогает. По словам Светланы, в перспективе жители дома хотят вообще убрать парковку и расширить за счет нее детскую площадку

Пара «лягушек» на парковке дома успела простоять всего два дня, хотя точно такие же за соседним общежитием никто не трогает. По словам Светланы, в перспективе жители дома хотят вообще убрать парковку и расширить за счет нее детскую площадку

Поделиться

В Новосибирске конфликт из-за парковки дошел до драки

Вечером 9 октября на парковке дома по улице Дмитрия Донского, 30 произошла драка — пьяный мужчина оказался недоволен установленными в соседнем дворе парковочными «лягушками».

Как рассказала корреспонденту НГС жительница дома Светлана, мужчина живет в соседнем общежитии и привык оставлять свою машину на соседской парковке. По данным публичной кадастровой карты, парковка расположена между домами № 30 и 32/1, но относится к территории первого.

Конфликт начался в пятницу, 8 октября. По словам Светланы, в этот день установили две из запланированных «лягушек». Это мужчине не понравилось, он начал угрожать девушке. На следующий день он подошел к ней во дворе с угрозами снова.

— Это придомовой участок, который мы обслуживаем, убираем. Я пыталась ему это объяснить, но он был очень агрессивен. Пришел и давай ругаться: «Я всё сломаю, я разделаюсь с твоей машиной», — рассказала Светлана. — А вечером, когда мы пошли гулять с собакой, этот мужчина в нетрезвом состоянии вышел, начал ругаться матом, угрожать старшей по дому. Я сказала ему, что у нас есть документы на территорию, достала телефон, а он ударил его, разбил, накинулся на меня, я упала. Муж хотел его остановить, а он развернулся и накинулся на него, разбил ему лицо, разорвал куртку, потом накинул ему на голову и избивал. Муж держал собаку, чтобы она не убежала, потому что кругом машины, этот мужчина пытался пинать и душить её.

Позже нападавший вернулся еще с несколькими людьми и кувалдой выбил установленные «лягушки».

Светлана и ее соседи написали несколько заявлений в полицию об угрозах, нанесении вреда здоровью, личному и общедомовому имуществу. По ее словам, на место приезжал наряд полиции, но соседи мужчины отказались сообщить фамилию и номер его квартиры.

— Поступили заявления от гражданки, проживающей по адресу [улица Дмитрия Донского, 30], заявления приняты в установленном порядке, — сообщили в новосибирском ГУ МВД. — По факту порчи имущества и нанесения телесных повреждений ее супругу со стороны некого гражданина в настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Еще одна потасовка во дворе произошла 5 октября — конфликт попал на видео, на записи слышен звук, похожий на выстрел. А в конце сентября вспыхнул конфликт из-за сноса парковки на Вокзальной магистрали: водителя «Газели» прогнали метлой.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

дракапарковка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...